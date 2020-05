„Tato soutěž se u nás bude konat úplně poprvé. Původně ji chtěli pořádat střelci z Obrataně, ale tam to bohužel není možné, tak jsme se domluvili na spolupráci a bude to tady. Naše střelnice byla vždy flintová, tak uvidíme, kolik lidí a odkud nakonec přijde. Účastníci se budou přihlašovat až na místě,“ sdělil František Daniel.

Jedním z nich bude i Vlastimil Sobek z Pacova. „Střílím od svých devíti let, letos to tedy bude už sedmdesát let. Moc mě to baví, hlavně takové ty naše chlapské soutěže, kdy se hecujeme, kdo bude lepší. Mám opravdu hodně koníčků, ale vždy jsem si našel čas, abych si zašel na střelnici zastřílet,“ svěřil se nadšený střelec.

Přijít se podívat ale může úplně kdokoliv. „Veřejnost je samozřejmě vítaná. Pokud by si to někdo z nich pak chtěl také zkusit, tak záleží na dohodě s majitelem té zbraně. Střílet se bude pochopitelně pod odborným dohledem,“ podotkl Daniel.

Další velká akce je tady naplánovaná na 27. června. Tentokrát přijde na řadu malorážka. „Bude to už devatenáctý ročník střelecké soutěže o Pohár Obecního úřadu Košetice a o Cenu sponzorů. Máme to takto rozdělené, protože paní starostka chtěla, aby pohár zůstal vždy v Košeticích. Mně však přišlo líto, aby si nemohli zastřílet i lidé, kteří sem přijedou na návštěvu, tak jsme to vymysleli takto,“ prozradil Daniel.

Lákadlem této akce je i fakt, že všichni vyhrají. „Každý dostane nějakou cenu. Máme připravené speciální výhry pro Košetické, přespolní a dokonce i pro ženy. Chodí jich sem poměrně dost, tak jsme jim vymysleli vlastní kategorii,“ řekl s úsměvem Daniel.

Na střelnici se schází převážně starší milovníci tohoto sportu. „Mrzí mě, že je střelectví trošku odsunuté. Mnoho lidí z něj má strach, aniž by s ním měli nějaké zkušenosti. Přitom při dodržování všech pravidel je to opravdu krásný sport,“ povzdychl si Sobek

Košetická střelnice za dva roky oslaví šedesátiny. „První povolení sice pochází už z roku 1962, ale to tady nebylo ještě vůbec žádné zázemí. Nejvíce pak prokoukla před pěti lety, kdy jsme postavili dřevěné clony, udělali nový provozní řád a vše předělali podle nového balistického posudku,“ dodal Daniel.

Letošní akce na střelnici v Košeticích:

23. 5. 2020 - Perkusní revolver

14. 6. 2020 - 1. kolo pistolová liga VP, SP30 + 30

27. 6. 2020 - 19. ročník střelecké soutěže o Pohár Obecního úřadu Košetice a o Cenu sponzorů

5. 7. 2020 - 2. kolo pistolová liga VP, SP30 + 30

11. 7. 2020 - 3. kolo pistolová liga VP, SP30 + 30

2. 8. 2020 - 1. kolo Vojenská puška 3x10

9. 8. 2020 - 4. kolo pistolová liga VP, SP30 + 30

23. 8. 2020 - 2. kolo Vojenská puška 3x10

13. 9. 2020 - 5. kolo pistolová liga VP, SP30

27. 9. 2020 - 3. kolo Vojenská puška 3x10

25. 10. 2020 - 4. kolo Vojenská puška 3x10

19. 12. 2020 - 5. ročník Poslední výstřel VP, SP30