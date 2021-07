Budějovičtí zorganizovali klání v malé kopané poprvé loni, kdy se na trávníku předvedlo jedenadvacet celků. „Uspořádali jsme jeden z největších fotbalových turnajů v České republice a díky němu věnovali přes sto deset tisíc korun nadaci Krtek (Nadační fond dětské onkologie Krtek - pozn. red.). Letos jsme ale měli ambice a čas na přípravu kvůli koronavirové situaci výrazně menší," uvedl Kyzlink.

Oslavy 110 let od založení klubu

sportovní areál v Moravských Budějovicích

pátek: zábava s kapelou Mainstream Boys

sobota: 2. ročník turnaje v malé kopané (start v 8.45, poslední zápas přibližně ve 14.25)

Přesto se organizátorům na turnaj přihlásilo patnáct družstev, které od tři čtvrtě na devět ráno ve třech základních skupinách odehrají po čtyřech utkáních. V nadstavbové části se pak střetnou o konečné pořadí.

O padesátilitrový sud piva se utkají i týmy z okolí Ústí nad Labem nebo Třince. „Popravdě jsem očekával, že když se kvůli covidu dlouho nehrálo, že kluci budou mít větší chuť si zahrát, ale asi jim nevyhovuje termín dovolených,“ zamyslel se Kyzlink.

Hráči naskočí do akce sice až v sobotu, oslavy ale vypuknou už v pátek, kdy ve sportovním areálu zahraje hudební skupina Mainstream Boys.

V Moravských Budějovicích za 110 let od založení fotbalového klubu chodili diváci nejvýš na krajský přebor, kam A mužstvo postoupilo v sezoně 2005/2006. Celek z Třebíčska ho opustil až po jedenácti letech.

Tehdy v jarní části soutěže vedl tým z pozice trenéra právě Kyzlink. „Měli jsme po podzimu šest bodů a dostal jsem se k trénování kvůli karetnímu trestu. Nejprve jsme bodovali, pak jsem se po čtyřech zápasech vrátil na hřiště a nic. Dodnes tvrdím, že kdybych zůstal na lavičce, uřval bych to a kraj jsme aspoň ještě na rok udrželi,“ zavzpomínal brzy osmadvacetiletý fotbalista.

PO 42 LETECH

Nyní se Budějovičtí po sezoně v 1. A třídě a po třech letech v 1. B třídě dobrovolně vydali až do okresního přeboru, kam naposledy sestoupili v sezoně 1978/1979. „Nešlo o snadné rozhodnutí, ale vyplynulo z ekonomické a zároveň sportovní stránky klubu", vysvětlil předseda moravskobudějovického fotbalu Libor Stehlík.

U A mužstva coby hlavní kouč už na jaře skončil Jan Šplíchal, před novou sezonou nového trenéra zatím vedení klubu nesehnalo. „U nás je situace specifická. Moc se netrénuje, protože kluci jsou přes týden pryč. Když sem někdo přijde, chce logicky pravidelně pracovat a vyhrát soutěž. Na takový režim kluci bohužel nejsou nastavení,“ vysvětlil Kyzlink.

V kádru aktuálně řeší hráčskou nouzi, tedy aspoň na některých postech. „Nemáme momentálně gólmana, dobrovolníci ať se nám hlásí na klubu," žádá s úsměvem Kyzlink, jenž se coby útočník se zkušenostmi z mládežnických týmů Vysočiny Jihlava nebo rakouských soutěží sám mezi tři tyče občas postaví.

Moravskobudějovičtí fotbalisté rozehrají soutěžní ročník okresního přeboru v sobotu 7. srpna na hřišti Výčap, o týden později zavítají na jejich stadion Třebelovice. „Kamkoliv přijedeme, budeme tam jako červený hadr na býka. Každý se na nás bude chtít vytáhnout. Očekávám strašně těžké venkovní zápasy, ale na našem hřišti snad takové problémy mít nebudeme. Okres každopádně bude hodně bolet,“ pravil Kyzlink.

A jaké jsou ambice Moravských Budějovic v okresním přeboru? „Boj o postup určitě nevyhlašujeme, chceme hlavně nastartovat novou generaci a uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Mladí kluci, na kterých by měl tým v budoucnu stát, musejí ukázat, že do okresu nepatří. Podmínky na vyšší soutěž mají vytvořené, záleží jen na jejich přístupu,“ uzavřel Kyzlink.