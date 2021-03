Z Ostravy do Jihlavy dorazil Eduard Kubelík unavený, ale šťastný. „Dopadlo to ještě lépe, než jsem čekal,“ vyhrkl po úspěšném víkendu dvakrát zlatý běžec, který si vyrovnal své maximum na šedesátimetrové distanci, a také dokázal vylepšit český halový rekord na dvoustovce! Doteď ho držel Jiří Polák s časem 21.18. Nově má díky Kubelíkovi hodnotu 20.95. „Byl to osobák, rekord mistrovství i národní juniorský rekord,“ liboval si jihlavský atlet, který zároveň vyrovnal venkovní juniorský nejlepší výkon Pavla Masláka.

Do Ostravy talentovaný sprinter Atletiky Jihlava odjížděl se zlatými ambicemi. A už v sobotním závodě na 60 metrů polovičku ze svého úkolu splnil. „Cítil jsem se docela dobře, protože jsem věděl, že jsem dobře připravený, že mám natrénováno,“ popisoval běžec, který ovládl rozběh a i ve finále proťal cílovou čáru jako první, tentokrát v čase 6.81.

Nicméně také přiznal, že nervy velkého favorita byly před finále na pochodu. „I když se mi nikdo časem nepřibližoval, byl jsem nervózní víc než u mužů. Tady už ode mě většina něco očekávala a já věděl, že si ostatní zlepší čas. Trochu jsem se bál, abych neudělal chybu, což se naštěstí nestalo,“ ulevilo se Kubelíkovi, který si pochvaloval start. „Reakci jsem měl docela dobrou, myslím nejlepší ze všech. Ale ten přechod, zvednutí, to mi uteklo. Viděl jsem, že jeden byl o krok přede mnou, ale pak jsem se hecnul a utekl mu. O moc lépe to, myslím, nešlo,“ pousmál se.

Na řadu přišel odpočinek. Zázemí měl sprinter z Vysočiny v nedalekém hotelu. „To bylo kousek od stadionu, chodil jsem tam pěšky. Hlavně jsem ležel. Většinou chodím spát pozdě, ale tentokrát jsem si řekl, že si dopřeji více spánku a oba dny šel spát poměrně brzy,“ poukázal na večerku kolem jedenácté.

Síly na nedělní dvoustovku načerpal, i když před samotným závodem bylo znát, že v sobotu musel běžet na maximum. „Trochu jsem cítil nohy, ale doufal jsem, že to bude dobré, že to vydržím,“ věřil si. Měl také proč. Rozběh zvládl s rutinou. „Chtěl jsem si to pohlídat, nedávat více sil než je potřeba. Běžel jsem na minimum, abych ho vyhrál. Ale pak jsem byl překvapivě docela unavený, a trochu se i vyděsil, co bude dál,“ hrklo v něm v jednu chvíli.

Takřka tříhodinová mezera mezi rozběhem a finálovým během tedy přišla vhod. „Odpočíval jsem, proklusal se a protáhl. Ty síly se vrátily a já se cítil víc rozcvičený. Už mě nic netahalo a říkal jsem si, že lepší to už nemůže být. Byl jsem i v klidu, stres opadl,“ popsal své pocity.

Takřka v ideálním rozpoložení zaklekl do startovního roštu, ze kterého vystřelil a suverénním během o sobě dal znovu vědět. Výsledek 20.90 šokoval nejen jeho. „Důležitý byl rychlý start a při běhu jsem se soustředil na to, abych víc zapojoval ruce. Na poslední rovince už většinou umírám, dochází síly, ale tentokrát jsem to vůbec nepociťovala a běžel až do konce. Věřil jsem si na lepší osobák, ale že to bude pod jednadvacet, to jsem nečekal. Myslím, že jsem nebyl sám,“ usmál se šťastný Kubelík.

Po závodech byl po právu obletován. „Gratulovali mi soupeři, i jejich trenéři. A ještě musím odpovídat na všechny zprávy, co mi přišly, a také musím dodělat nějaké úkoly do školy,“ říkal v neděli navečer student jihlavské průmyslovky, kterému už kontakt se spolužáky a učiteli chybí. „Už bych rád šel do školy, on-line výuka mě nebaví,“ doplnil.

Za odměnu si může naordinovat týdenní pauzu. „Budu odpočívat, užívat si to,“ potvrdil Eduard Kubelík, který zatím žádné další plány, kvůli pandemii a zrušeným závodům, nemá. „Tohle byly poslední zimní závody. Já se teď mohu maximálně začít připravovat na letní sezonu, která snad bude lepší. Třeba vyjde mistrovství Evropy nebo světa,“ přál by si.