Jan Švec si na konci února přivodil zranění na mistrovském halovém závodě v Ostravě, kdy ho hned při prvním pokusu zradilo stehno. Tím mladý reprezentant Atletiky Jihlava přišel o možnost zabojovat o lepší výsledek, ale také o pár týdnů přípravy. „Byl to nakonec natržený sval,“ sdělil Jan Švec.

Pro něj to byla novinka, jelikož do té doby se s žádným takovým stavem nesetkal. „Bylo to pro mě těžké, protože to bylo moje první zranění. Ten pocit v té noze je zvláštní, nezažil jsem to. Ale teď už je to v pohodě,“ vzkázal.

Nicméně několik týdnů byl mimo a trénovat nemohl. „Od té doby, co se mi to stalo, jsem žádné jiné závody nešel. Skoro měsíc jsem musel mít pauzu. Ale teď už jsem na stejných ukazatelích,“ těší ho dohnané manko v přípravě.

Tu absolvuje především v Praze, kde studuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu. „Jsem na Strahově každý den,“ ujišťuje, že v tuto dobu rozhodně nezahálí. Ani nemůže, protože na něj dohlíží trenér Zdeněk Lubenský, jenž má na starost talentované tyčkaře a tyčkařky. „Já jsem k té skupině byl tak trochu přistrčený. Je nás šest, jsme čtyři kluci a dvě holky,“ nastiňuje.

Výhod to má hned několik. „Jsme podobně staří a můžeme si navzájem pomáhat. Trenér nám rovná takové ty detaily, protože ty hlavní věci všichni už známe,“ tvrdí Jan Švec, který už na začátku roku říkal, že zapracovat musí i na nastavení hlavy. A teď přidal i další atributy, na kterých je potřeba zapracovat. „Tak nějak všechno je potřeba zlepšit,“ usměje se a dodává: „Technika a fyzička je celkem dobrá, ale určitě i tohle můžu trochu posunout.“

Teď jen mít kde formu prodat. Bude mít možnost a už jihlavský atlet cílí na nějaké závody? „Ještě nevíme, jestli nějaké budou. Zatím to moc růžově nevypadá, ale snad něco dopadne a někde bude možnost startovat,“ uzavírá.