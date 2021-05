Svými skvělými výkony v posledních letech si nadějný běžec Atletiky Jihlava Eduard Kubelík vysloužil větší pozornost, a díky ní má i větší možnosti. „Byl jsem na Tenerife se skupinou trenéra Jakuba Uhera, kde jsme trénovali šestnáct dní. Jsem rád, že jsem se k nim mohl připojit a absolvovat to. Bylo to na profi úrovni,“ liboval si jihlavský sprinter Eduard Kubelík nad výbornou zkušeností.

Obohacení to bylo veliké. Především posilovnu si pochvaloval. „To pro mě bylo něco nového. Už tady jsem měl v plánu začít, ale kvůli koronaviru se nemohlo nikam chodit. Z tohoto pohledu to bylo velmi dobré. Získal jsem základy, které má sprinter cvičit, a hlavně jak je má dělat správně. Přiučil jsem se a až se posilovny otevřou, budu moci dělat spoustu věcí sám,“ doplňuje.

Posunul se i po technické stránce. „Trénoval jsem i se štafetami, kde byli kluci z reprezentační dvaadvacítky, takže více méně top sprinteři. S nimi jsem to zkoušel a do budoucna to pro mě alespoň nebude všechno nové,“ těšilo ho.

Zároveň ale přiznal, že byl rád, že se soustředění neprodloužilo. „Určitě mi to dalo hodně, ale šestnáct dní bylo maximum. Hlavně na nohy to bylo náročné. Cítil jsem únavu a byl jsem rád, že jedu domů a odpočinu si,“ doplnil.

Jenže odpočinek trval krátce. „Vlastně jsem měl jen den volna, protože jsem hned odjel na soustředění juniorských štafet do Trutnova. Tam jsem byl jen čtyři dny, a kromě mě tam byli všichni poprvé, takže se učilo takovým základům. Nebylo to tak těžké a řekl, bych, že jim to všem šlo dobře. Třeba se někam posuneme,“ přál by si úspěšné společné tažení s reprezentačními sprinterskými kolegy.

Formu na letošní sezonu ladí poctivě. Teď už jen, aby se rozjela. „Myslím, že by mohla být dobrá. O dost se mi zlepšily starty. Podle mě by to mohlo být vidět hlavně na stovce. Sám ale nevím, co čekat. Už se těším na závody,“ netají Kubelík, který už tuto sobotu může tvrdou práci zúročit. „Patnáctého května jedu do Vídně, kde bude i Jirka Polák, tak můžeme na dvoustovce poměřit společně síly,“ plánuje jihlavský sprinter, který se také představí na poloviční distanci.

A čeho by chtěl v Rakousku dosáhnout? „S nějakým cílem tam asi vyloženě nepojedu. Bude to jeden z prvních závodů, takže spíš tam zjistím, jak na tom jsem. Já se ale na začátku sezony rozbíhám, a ty výkony na začátku neodpovídají těm, co běhám v půlce sezony. Spíš to bude o tom, abych se tam dostal do tempa,“ uzavřel Eduard Kubelík.