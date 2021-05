Jak jste se aklimatizovala v novém prostředí Konrad tool teamu?

Ještě se stále aklimatizuji, ale myslím si, že prozatím dobrý. (smích)

Jak náročné jsou tréninky a co bolí nejvíce?

Tréninky náročné jsou, ale nemyslím si, že by byly o moc náročnější, než jsem chodila sama, nebo co mi psal Tomáš Bednář. Jen máme dvakrát více plavání, a to potřebuji. Tréninky na běh jsou dost podobné co mně a Lence Švecové dával Jiří Švec z Atletiky Jihlava, kolo je podobné co jsem chodila s taťkou.

Dbáte také na stravu, je to i v tomto směru něco nového?

Přímo daný jídelníček nemáme. Ale vařím si sama, takže samozřejmě vařím jen zdravě a nekupuji zbytečně sladkosti. Kdežto doma vařila mamka, a to ne moc zdravě, a měli jsme plnou skříňku dobrůtek. (smích) Ale zároveň mě překvapuje, kolik snědli na soustředění na Mallorice Konradi zmrzliny. (smích)

Stoupá vaše výkonnost nahoru?Určitě stoupá, ale zatím to nemohu moc posoudit. Jsou dny, kdy se cítím dobře, ale výkon je špatný. S tím se většinou těžko srovnávám a trvá mi to někdy i celý týden. A naopak jsou dny, kdy se cítím špatně, radši jdu trénink individuálně, a nakonec to jde samo. Stále je to jak na houpačce, snad se to brzy srovná.

Už se těšíte na závody?

V sobotu je amatérský závod MTB triatlon v Jedovnicích. Sice jsem unavená a trénujeme pouze na silničních kolech, ale mně to vůbec nevadí, těším se.

Jaký je další program?

Ještě ho nemám prokonzultovaný s trenérem Láďou Dvořákem, ale určitě bych chtěla objet Český pohár, plus další veřejné závody. Čím více, tím lépe, protože si myslím, že závod je nejlepší trénink. A nejdůležitější bude asi Mistrovství republiky v triatlonu v Příbrami, které je přesunuto na třetího července a je i součástí Českého poháru.