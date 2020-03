Očima Petry Dočkalové: Začínaly jsme spolu, známe se opravdu dlouho. Kája je obrovský bojovník, za každé situace. Nic nevzdává, pere se vždycky až do konce. Navíc je to velmi chytrá hráčka. Slabin moc nemá. Snad jen to, že víc vnímá atmosféru na kuželně. Byly zápasy, v nichž jí diváci pomohli a byly i takové, kdy jí bouřlivé prostředí uškodilo.

Martina Melchertová

Očima Karolíny Derahové: Dá se říci, že na kuželně je Martina má největší kamarádka. Nejvíce se spolu bavíme, kuželky řešíme, často spolu trénujeme. Na podzim čelila zdravotním problémům a na to, jak dlouho nehrála, tak se do toho neskutečně dostala. Možná si nevěří tolik, kolik by měla. Tohle je ale slabina celého našeho týmu včetně mě. Sebevědomí nám občas chybí.

Petra Dočkalová

Očima Martiny Melchertové: Petra je obrovský obětavec. Na ní je vidět, jak má kuželky ráda. Začínala o půl roku dřív než já a vždycky byla o kousek lepší než my s Kájou. Teď se to to tak nějak vyrovnalo, ale to je zčásti způsobeno tím, že byla na operaci a část letošní sezóny zmeškala. Moc si jí vážím, za to co udělala teď na jaře, když se vracela na dráhy. Na zápas v Zábřehu nás bylo málo a ona s námi odjela, i když do té doby moc netrénovala. Obětovala se pro tým, navíc tam zahrála naprosto skvěle.