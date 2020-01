V basketbalové I. lize mužů, východní skupině, jde do tuhého. Jihlavský výběr si v pátek nemohl na palubovce brněnského Komfort dovolit zaváhat, jinak by se musel smířit s tím, že si v nadstavbě zahraje nevyzpytatelnou skupiny play-out.

Nepříjemného strašáka se ale tým kouče Pešouta v moravské metropoli nezalekl. Ba naopak! Skvělá první čtvrtina dodala potřebné sebevědomí. „My jsme celý první poločas měli úspěšnost za tři body jednasedmdesát procent, za dva body osmdesát. A díky tomu se dařilo i v obraně,“ liboval si nad skvělou prací svých svěřenců Petr Pešout.

Domácí sice nesložili zbraně a ve třetí čtvrtině dokonce vyrovnali, ovšem Vysočina si věřila. „My jsme nepanikařili, věděli jsme, že to nepustíme. Navíc se chytli sváteční střelci. Byl to kolektivní výkon a bylo vidět, že pro tu výhru uděláme hodně. Já musím všechny kluky hodně pochválit, byl to heroický výkon,“ smekl Pešout.

Jeho tým ale postup do lepší nadstavbové skupiny nemá ve svých rukou. „Nejsme v nejvýhodnější pozici, ale budeme doufat,“ dodává kouč Jihlavy, která hraje v posledním kole s vedoucím Zlínem.

Výsledky 17. kola:

KOMFORT BRNO – BC VYSOČINA 94:101

Body a sestava BC Vysočina: Novák 21, Bubák 19, Kočvara 18, P. Knetl 12, Sedmík 11, Dokulil 10, Maňák 6, Plešingr a J. Knetl po 2. Rozhodčí: Sholze, Barták. TH: 28/16:42/29. Trojky: 12:8. Diváci: 50. Čtvrtiny 20:30, 25:25, 18:19, 31:27.

Basket Opava – Olomouc 56:92, Zlín – Opava B 77:71, Prostějov – Pardubice 111:103, Nový Jičín – Ostrava 95:86.

1. Zlín 17 15 2 1420:1238 32

2. Olomouc 17 11 6 1442:1332 28

3. Prostějov 17 10 7 1426:1417 27

4. BK Opava B 17 9 8 1374:1424 26

5. BC VYSOČINA 17 8 9 1387:1334 25

6. BK Pardubice 17 8 9 1391:1389 25

7. Snakes Ostrava 17 8 9 1399:1418 25

8. KOMFORT Brno 17 7 10 1472:1433 24

9. Nový Jičín 17 6 11 1330:1427 23

10. Basket Opava 17 3 14 1272:1501 20