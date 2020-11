Sportovní stopka kvůli pandemii koronaviru byla na jaře novinka, nyní už je to známá věc. Ovšem nelze říci, že by to bylo pro basketbalisty jednodušší, ač ví, co je čeká. „Pro všechny je to nepříjemné, že zase nemohou nic dělat,“ je si jistý trenér BC Vysočina Petr Pešout.

Ten nechal nic náhodě a se svými trenérskými kolegy vypracoval tréninkové plány. „Ti menší od nás dostali manuál, jak mají postupovat a udržovat se v nějaké formě,“ potvrdil, a také doplnil, že první tým mužů nic takového nemá. „Oni ví, jak se mají připravit a udržovat. Konec konců už s tím mají zkušenosti,“ dodal.

Zkušenosti má prvoligové „áčko“ i s karanténou, do které muselo na začátku nové sezony a kvůli tomu nestihlo první duel.

Hrací systém 1. ligy

Druhá nejvyšší soutěž v republice je rozdělena do dvou skupin (západní a východní). Každá hraje dvoukolově svou základní část. Po ní se týmy dle umístě promísí a začíná se hrát ve třech nadstavbových skupinách (v roce 2019 tyto zápasy začínaly druhý únorový víkend). Tyto střety trvaly takřka dva měsíce, než se začalo hrát play-off, které vyvrcholilo v sezoně 2018/2019 na konci dubna.

I tak se ale s touto nepříjemností popralo a oba odehrané ostré mače dovedlo do vítězného konce. „Náš plán před sezonou byl jasný,“ poukazuje kouč na ambice prát se o postup do play-off. „Navíc se nám vydařil vstup, věřili jsme si, šlo nám to. Ale bohužel přišlo další přerušení,“ pokrčil rameny.

Jak to bude dál, se neví. „Bude to těžké pro všechny a všichni jsme zvědavi, jak se to bude dohrávat. Teď už jsou další tři kola neodehraná, a najít termíny, aby se to stihlo dohrát, bude těžké. A moc nevěřím tomu, že by se to hrávalo až někdy v červnu,“ říká Petr Pešout, jehož týmu chybí odehrát v základní části ještě šestnáct utkání.

Možná je brzy na spekulace, ale v jednom má trenér Jihlavy pravdu. Jelikož nejde o profesionální soutěž, budou to mít hráči velmi složité, pokud dojde na dohrávky uprostřed týdne. „Možností se asi najde vícero, ale je to jedno velké ale. Ideální to asi nebude, protože je to i záležitost zaměstnání. Já jsem proto trochu skeptik, že se ta sezona vůbec dohraje,“ dodává s obavami. „A nejen kvůli tomu, ale také i z pohledu, jak na to nachystat kádr, jak trénovat,“ přidává.

Na svazu se těžkou situací podle Pešouta moc nezabývají. „My jsme to řešili jen s panem Jakešem, který toho měl až nad hlavu, jinak tam prakticky nikdo nekomunikuje. Asi mají jiné starosti. Uvidíme, jestli ze svazu nějaká zpráva přijde, ale zatím je ticho po pěšině. Já osobně si myslím, že minimálně do konce roku hrát nebudeme,“ tuší Pešout.

Ale rád by se mýlil a ve skrytu duše doufá, že si basketbalisté zahrají svůj milovaný sport dříve. A pokud nastane obrat, je si jistý, že zájem hráčů bude maximální. „Když skončila ta první pauza, nemuseli jsme dělat žádnou docházku, ta byla de-facto stoprocentní. Až se to znovu uvolní, věřím, že to bude stejné a všichni budou natěšení na tréninky a budou chodit,“ má jasno basketbalový trenér. „A možná si toho pak budeme ještě víc vážit, že se může sportovat,“ uzavírá.