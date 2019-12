Pevný základ postavili domácí prvoligoví hráči už v úvodu. „Nám ten zápas neskutečně vyšel. Nastartoval nás Martin Strážnický dvěma trojkami, od té doby jsme prakticky neminuli, dařilo se prakticky všem,“ těšilo trenéra BC Vysočina Petra Pešouta.

Na to hosté zareagovali, přešli na zónovou obranu. „Ale nám to neskutečně lepilo. Nacházeli jsme střelce, krásně jsme si půjčovali míč. Byl to krásný kolektivní výkon,“ rozplýval se nad hrou svého týmu.

Po první čtvrtině vedla Jihlava o patnáct bodů, v polovině zápasu o sedmnáct. „Měli jsme dostačující vedení, ale to je zrádné, může se stát, že se soupeř nakopne dvěma trojkami,“ podotýká Pešout, a jako by to přivolal, protože hosté opravdu zahájili druhý poločas takhle skvěle. „Naštěstí jsme brzy odpověděli a vzali si to vedení zpět. To byl snad jediný moment, na začátku třetí čtvrtiny, kdy jsme měli problém dopravit míč na toho správného člověka. Netrvalo to ale dlouho a dostali jsme se zpět do rytmu,“ oddychl si kouč jihlavských basketbalistů.

A druhá půlka? To byla slast. „Prosazovalo se všech osm hráčů, trefil by se asi každý, až mě mrzelo, že taky nehraju,“ pousmál se trenér, který poprvé v sezoně nasadili juniora Filipa Štěpána. „A ten se uvedl dvěma trojkami,“ pochválil mladíka v sestavě.

Ale chválit mohl všechny. „Dnes (v neděli pozn. red.) si to kluci zaslouží,“ potvrdil.

Vysočina svůj náskok navyšovala a po čtyřiceti minutách se mohla radovat z vysoké výhry 103:57. „Ve druhé polovině chlapci chtěli potěšit diváky. Jsem rád, že přišli a zaplnili naši halu, a co jsem vypozoroval, tak byli rádi, že to nebyl nervák a mohli se dívat v klidu na tu naši hru. Kluci předvedli i ve druhé půlce soustředěný výkon, a i když Opava nebyla špatná, tak my jsme na ni byli výborně připraveni. Obrana šlapala na jedničku s hvězdičkou, a když se daří střelba, tak jsme hodně silní,“ libuje si Petr Pešout.

Potěšil ho i fakt, že při případném lámání chleba na konci základní části bude mít Vysočina oproti Opavě B výhodu lepšího vzájemného zápasu. „My jsme měli na paměti, že jsme u nich prohráli o třináct bodů, ale říkali jsme si, že nejdůležitější je výhra, až pak jsme se dívali na skóre,“ doplňuje.

Jeho tým tak stráví přelom roku na parádním 3. místě. „Jsem rád, že jsme se rozloučili s tímto rokem takovým výkonem a skončili jsme na těch místech, kde jsme chtěli být,“ říká Pešout, ovšem vzápětí zvedá varovně prst. Liga je totiž ohromě vyrovnaná. „Ale pozor, není rozhodnuto a i po Novém roce nás čeká tvrdá práce. Jedeme dvakrát ven, kde potřebujeme aspoň jednou vyhrát,“ myslí už teď na zápasy v Ostravě a Pardubicích. Ten první sehraje Vysočina v neděli 5. ledna.