Jihlava si na potíže zadělala už v první polovině zápasu. Vůbec se nedařilo Concepción, která hodně ztratila. Hlavu si musela drbat i Vacková. „Šárka měla poslední dorážku za 27 a prohrála o dvě kuželky. Prostě tam nechala bod, asi to bylo o hlavě,“ litovala trenérka. Poslední dorážka nevyšla ani Dvořákové, i když ta bod nakonec získala.

Hostující tým tak musel dotahovat. Celkem se mu to dařilo, vyhrály Derahová i Rosendorfská. Jenže duel týmových jedniček mezi Ševčíkovou a Braunovou skončil 610:606 pro tu domácí.

„Musím přiznat, že remízu jsem mohla uhrát právě já. Bohužel jsem nezvládla druhou dráhu. Měla jsem špatnou dorážku se dvěma chybami za sebou. Pak se to se mnou už táhlo,“ přiznala Jana Braunová.

Jihlava vinou porážek z horní poloviny tabulky proklouzala do sfér, kde už se hraje o udržení. Začínají tak starosti. „V klidu úplně nejsem. Na záchranu budeme potřebovat dvě tři výhry,“ tuší trenérka.

Kvalitu, aby je tým uhrál, bezpochyby má. S výjimkou Slavie Praha už má duely s favority soutěže za sebou.

„Musíme doma vyhrát nad Zlínem. To je soupeř, který se zatím jeví jako hodně slabý. Body by se daly uhrát i proti Rokycanům. V posledním kole jedeme na Konstruktivu a bylo špatné, abychom si to nechávaly až na tento zápas,“ odmítá se strachovat.

Krok k záchraně mohou Kachny, jak se jihlavskému týmu říká, učinit už zítra. V duelu nováčků hostí Valašské Meziříčí. „Dá se to označit za klíčový zápas. Meziříčí hrálo posledně špatně, kéž by mu to vydrželo,“ přeje si Jana Braunová.