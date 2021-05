Trénovat začaly všechny kategorie jihlavských basketbalistů. Trenér Petr Pešout si venkovních tréninků váží, a těší ho i velký zájem ze strany hráčů a hráček. Ty mladší podle něj bude trochu náročnější vrátit zpět do formy.

Trenér Petr Pešout je rád, že se začalo konečně trénovat, i když pouze venku. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Tentokrát to už vyšlo. Díky rozvolňování vládních opatření se mohli začít scházet venku i jihlavští basketbalisté. „Rozjeli jsme to ve všech kategoriích. Podařilo se nám sehnat hezký areál Základní školy Kollárova, kde probíhají všechny tréninky BK Jihlava. Ale samozřejmě čekáme na to, až se otevře hala,“ potvrdil jeden z koučů Petr Pešout, kterého potěšil velký zájem. „Důležité je, že se nám ozvali všichni členové, že chtějí pokračovat. To je hodně pozitivní,“ doplnil.