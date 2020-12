Běžecký pohár v Třebíči se letos v plném rozsahu neuskuteční, to už je teď jisté. Tři zbylé závody, které nemohli pořadatelé uspořádat kvůli koronaviru, se už letos neuskuteční. Jestli čeká stejný osud i seriál Běžce Vysočiny, se však stále neví.

Hlavní pořadatel Bohumil Novák totiž vyčkává. „Nic se nezměnilo a raději nic neplánuji, nemá to smysl, abych něco říkal, a ono to bylo pak jinak. Je to tak, že budeme dál čekat, jestli se to rozvolní. Pokud ano, nějaké závody bychom ještě chtěli udělat, plánuje Bohumil Novák.

Pokud by se situace zlepšila natolik, že by se mohlo závodit, závodníky by čekala nevyhnutelná změna. „Museli bychom závody přesunout z pátku na sobotu nebo neděli, protože ve všední den by to kvůli tmě nebylo možné odpoledne uspořádat,“ podotkl.

Na zelenou čekají tři závody. Běh Heulosem, který je zároveň Memoriálem Jiřího Šmrhy. Ten by zřejmě dostal přednost, jelikož pořadatelé nechtějí přerušit šestapadesátiletou každoroční tradici. Dalším je Běh Havlíčka Borovského a třetím v pořadí je závod Roštejnskou oborou. „Uvidíme, jak to dopadne. Ale zájem lidí by byl. Na stránkách návštěvnost máme,“ uzavírá Novák.