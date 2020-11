Trenéři mládeže se shodnou v jednom. Kdo sportoval před letošním rokem a vytvořil si návyk k pravidelné činnosti, do klubu se vrácí. „Když skončila ta první pauza, nemuseli jsme dělat žádnou docházku, ta byla takřka stoprocentní,“ potvrdil trenér jihlavských basketbalistů Petr Pešout.

Šéftrenér přípravek fotbalistů FC Vysočina Ondřej Šourek mu přizvukuje v podobném duchu. „Někdo po té první vlně skončil, ale to bylo spíš jen pár dětí z nejmladších kategorií, které se vůbec rozhodovaly, jestli budou ve fotbale pokračovat. To možná jen uspíšilo proces, který by nejspíš stejně přišel,“ uvažoval.

Potěšitelné je, že tato situace není jen ve velkých sportech. Jarní tréniková pauza nezredukovala počty dětí ani ve sportech z periferie zájmu. „Ve chvíli, kdy jsme otevřeli kuželnu, děti chodily. Týká se to naší oddílové mládeže i kroužku, který máme při domu dětí,“ zmiňuje situaci v Třebíči mnohonásobná mistryně světa v kuželkách Naděžda Dobešová.

Ta si ale všimla jiné a neméně podstatné věci. Pokud chcete, aby vám každý rok z mládežnické líhně do dospělých týmů přicházeli talenti, musíte neustále dělat nábory. Jinak začne mládežnická základna vysychat, nebude s kým pracovat. A tady je ten problém. „V náborové činnosti jsme navázáni na spolupráci se školou. Letos jsme turnaje čtvrtých tříd nestihli,“ upozornila.

V podobné situaci jsou i házenkáři v Žirovnici. „V tomhle směru přešlapujeme na místě. V září tu byla obrovská vlna zájmu dětí, každý chtěl sportovat. Jenže teď se vše zastavilo. Nové hráče už letos nezískáme. Ani se tomu nedivím, rodiče vyčkávají. Sporty pro děti nehledají, protože neví, co bude za týden, za čtrnáct dnů,“ pokrčila rameny trenérka Iveta Brabcová.

Škody, které vznikají na mládežnickém sportu, vidí i jinde. Se svými svěřenci komunikuje přes sociální sítě, snaží se zadávat úkoly, ale ty nemohou nahradit házenkářský trénink. „Neustále dětem říkáme, jděte si zaběhat nebo aspoň na procházku, ale to jako sportovní příprava nestačí. My s nimi potřebujeme pracovat na specifických dovednostech v daném sportu a ty nejde vysvětlit jinde než v hale,“ zdůraznila.

Podle ní tak vzniká malér, který se naplno projeví za pár let. „Co ve specifické přípravě teď zmeškáme, budeme dohánět už těžko. Letošní rok na naší činnosti zanechá zásadní stopy. Musíme se připravit na to, že nás čekají horší časy. Za tohoto stavu se sportovní kvalita vyprodukovat nedá,“ pověděla Iveta Brabcová.