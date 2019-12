O sezoně napoví úvodní duel s Pardubicemi

Jihlava – S přáním zopakovat loňský úspěch vstoupí tenisté jihlavského Spartaku do letošního ročníku extraligy smíšených družstev. A mohlo by to být příjemné deja vú, protože loni v prosinci v souboji kdo s koho o semifinálovou skupinu porazili Pardubice. Stejný scénář by se Spartaku zamlouval i v pátek v hale v Říčanech.

Teniscentrum Jihlava | Foto: archiv