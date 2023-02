Dvacetiletý Eduard Kubelík má za sebou starty na třech halových mítincích. Sezonu začal v Jablonci, pak se dvakrát představil v Ostravě, naposledy počátkem února na Czech Indoor Gala. Výsledky zatím příliš přesvědčivé neměl, sám přiznává, že potřebuje zlepšit starty, které jsou na nejkratších disciplínách klíčem k úspěchu.

V běhu na dvě stě metrů půjde do závodu jako obhájce mistrovského titulu z loňského roku. Právě na dvoustovce má větší šance na úspěch i tentokrát. „Obhájit titul bude hodně těžké. Chci se poprat o co nejlepší výsledek, rád bych získal jakoukoliv medaili,“ nastínil své představy o letošním mistrovském závodu na své oblíbené dvoustovce Eduard Kubelík.

Letos běžel zatím nejrychleji 21,30 sekundy na konci ledna v Ostravě, další dva starty se mu ale moc nevyvedly. Loni vezl z Ostravy mistrovský titul za čas 21,03 sekundy. A v roce 2021 juniorské prvenství za 20,95, což zůstává jeho halovým osobním maximem na dvoustovce. „Letos jedu do Ostravy s cílem vylepšit sezonní maximum. Zatím jsem se necítil moc dobře, na dvoustovce se nedokážu uvolnit. Natrénováno ale mám, v tom by problém být neměl,“ poznamenal Eduard Kubelík.

Nejrychlejší šedesátku běžel letos v Jablonci, časem 6,91 sekundy patří na jedenácté místo aktuálních halových tabulek. Pokud by zopakoval loňských 6,76 právě z halového šampionátu v Ostravě, mohlo by to znovu stačit na finále, v němž by tehdy sedmý. „Na šedesátce mám cíl dostat se i letos do finále,“ dodal ke svým plánům směrem k halovému republikovému šampionátu Eduard Kubelík.

Jihlavský dres nosí také třiadvacetiletý tyčkař Jan Švec. Na šampionátu bude startovat s šestým nejlepším osobním rekordem, který má hodnotu 5,01 metru. Letos v hale zdolal rovných pět metrů. Pět metrů a víc skočilo devět tyčkařů, většina z nich bude chtít nejspíš zkusit zaútočit na bronzovou medaili. „Kondičně jsem na tom dobře, ale necítím se úplně nejlépe. Chtěl bych skončit do pátého místa a posunout halový osobní rekord alespoň na 5,05,“ řekl k plánu v Ostravě Jan Švec, jehož venkovní osobní maximum je 5,12 metru. Na mistrovství republiky budou postupové výšky v soutěži tyčkařů mimo jiné 4,80, pak 4,95 a poté 5,10 metru, překonání pěti metrů je spojeno právě s touto metou.

Největším favoritem na titul je ústecký Matěj Ščerba, který umí 5,55 metru a letos v hale skočil 5,50. „Matěj Ščerba je jinde, ale na další místa je nás celá řada, důležité bude, jakou bude mít kdo momentální formu. Rozhodovat klidně může i počet pokusů,“ dodal Jan Švec, který před rokem skončil za rovných pět metrů na děleném čtvrtém místě.

Trojici jihlavských atletů doplní Mikuláš Střelec, který se přihlásil na 60 metrů překážek a na 400 metrů. Podle sezonních výkonů i osobních rekordů patří na překážkách k outsiderům a na konci druhé desítky se nachází i podle výkonů startujících čtyřstovkařů. Na překážkách si ale zlepšil na konci ledna osobní maximum na 8,78 sekundy, další jeho zlepšení by mohl považovat za úspěch.

Především zkušenosti jede do Ostravy sbírat výškař Tomáš Neufuss (Sokol Velké Meziříčí). Osmnáctiletý mladík jde výkonnostně stále nahoru, osobní halové maximum posunul 2,02 metrů začátkem února na kvalitně obsazeném Hustopečském skákání. A z Ostravy má osobní venkovní rekord, loni v červnu tam zapisoval 2,06 metru. Když se všechno sejde, mohl by se vejít do první desítky.

Čtyřiadvacetiletý Daniel Kincl (Spartak Třebíč) se postaví na start šedesátky. Umí ji za rovných sedm sekund, osobní rekord 7,00 má z letošního ledna. Pokud se zlepší pod tuto hranici, bude určitě spokojený.

V Ostravě se bude závodit v sobotu 18. a v neděli 19. února. Šampionát začíná v sobotu ve 13 hodin výškou žen a vyvrcholí v neděli před patnáctou hodinou závěrečnými štafetami.