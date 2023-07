Útočné představení. Vyvrcholení třicátého ročníku nejvyšší tuzemské soutěže v americkém fotbale nabídlo zajímavé srovnání. Favoritem byli v sezoně neporažení a nejlepší obranou disponující Ostrava Steelers. Czech Bowl ale po epickém souboji vybojoval nejofenzivnější celek soutěže, Vysočina Gladiators.

Ve finále ligy amerického fotbalu porazili hráči Vysočina Gladiators (v bílém) na svém stadionu Ostrava Steelers 42:28 a získali druhý Czech Bowl za poslední tři roky. | Foto: Deník/Karel Líbal

Před více než patnácti stovkami vynikajících fanoušků se v nedělním podvečeru odehrálo dvou a půl hodinové ofenzivní představení.

Gladiators se ujali vedení již ve čtvrté minutě, v úvodu druhé čtvrtiny Steelers srovnali. V podobném duchu probíhaly další minuty souboje. Domácí hráči odskočili, hosté srovnali. Celkem čtyřikrát. „Pro nás bylo pozitivní, že jsme v zápase vždy vedli,“ přiznal trenér vítězů Matěj Večes. „Pár šedivých vlasů mi sice přibylo, nevyvarovali jsme se fumblu ani interceptionu, ale tyhle chyby nakonec naše hráče skvěle otestovaly.“

Ostravanům svitla naděje na obrat ve skóre, když za stavu 34:28 Petr Kodým neproměnil potvrzovací kick. Steelers v ten moment stačilo položit touchdown a potvrdit jej.

Páté srovnání (případně i otočení) stavu se však nekonalo. S chýlícím se koncem zápasu stále nervóznější ostravští hráči útok nedotáhli a Jan Dundáček svým třetím touchdownem rozhodl.

Pro Steelers tak měla první porážka v sezoně velmi hořkou pachuť, Gladiators naopak mohutně slavili zisk svého druhého Czech Bowlu v historii. „Nás posílily dvě porážky v sezoně, díky kterým na nás nebyl takový tlak,“ ohlédl se za finále Večes. „Kluci z Ostravy si během sezony na prohru nesáhli. Na jednu stranu je to hezké, na druhou to ale tíží, zda to nepřijde právě teď. Nevím, jestli to hrálo u nich roli, ale my jsme byli určitě ve větším klidu.“

