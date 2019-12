Celek BC Vysočina se vítězstvím mohl v tabulce dostat Basketbalu Olomouc na kontakt, chyběl by mu bod, ale protože se hrálo již v pátek, měl trenér Petr Pešout spíše starosti se sestavou než s tím, jak vůbec by mohl zápas vypadat.

„Nám hrozilo, že odjedeme jen v pěti lidech, protože k už tradičně absentujícím hráčům v pátek přibyli nemocní, navíc se nám v minulém utkání zranil Štěpán Fical, který má možná přetrhané vazy v koleni. Na poslední chvíli jsme z Ostravy povolali Dominika Krmáška a nakonec jel i Dominik Plešingr, přestože je trochu zraněný,“ nastiňuje kouč z Jihlavy.

Do boje tak vyrazilo sedm statečných, což je počet, který v minulosti Vysočině svědčil a přinesl několik překvapivých výher. „Taky jsme si z toho dělali srandu,“ usmál se Pešout.

Zprvu to sice vypadalo, že Olomouc bude mít navrch, utekla na 7:2, ale pak se začalo hrát podle not hostů, kteří skóre otočili a v šesté minutě už vedli 13:7! „Oni nás v první čtvrtině asi trochu podcenili,“ těšilo jihlavského trenéra. Hanáci ale dokázali rozjetého soupeře přibrzdit a první desetiminutovka skončila nerozhodně. „Obrana nám fungovala, domácí jsme udrželi na doskoku, hráli jsme dobře,“ chválil.

Vyrovnaná partie se hrála i ve druhé periodě. Chvíli vedla Vysočina, pak zase Olomouc. Do většího trháku ji ale hráči z Jihlavy nepustili. I díky Krajcigrovi, který měl střeleckou formu a v čase 17:44 snížil na 34:36. Bohužel poslední dvě minuty ale jeho týmu nevyšly podle představ. Pouhé dva body oproti osmi olomouckým zapříčinily, že v poločase domácí vedli 44:36. „I tak byl ten výsledek o poločase příznivý,“ doplňuje Petr Pešout.

Po třiceti minutách už ale bylo zřejmé, že okleštěná jihlavská sestava se o drama nepostará. „Bohužel s přibývajícím časem nám začaly ubývat síly. Navíc domácí se začali trefovat za tři body,“ poukazuje kouč na drtivou bilanci úspěšných pokusů z dálky. Olomouc ji v celém utkání vyhrála 14:4!

I tak ale domácí nesměli polevit, protože Vysočina se nevzdala a bojovala až do poslední minuty. „My jsme měli cíl neodjet s dardou, protože domácí byli až na Sehnala kompletní. A to se nám povedlo,“ potěšila kouče vyhraná poslední čtvrtina. „My jsme s výkonem spokojení, hráli jsme nad svoje možnosti. Chlapci, kteří tam byli, to nedali zadarmo, a já je musím pochválit. Musíme si uvědomit, že jsme tam neměli nikoho ze základu,“ dodává Pešout.

I. LIGA MUŽŮ

BASKETBAL OLOMOUC – BC VYSOČINA 86:72

Body a sestava BC Vysočina: Krajcigr 27, P. Knetl 12, Bzonek a Plešingr po 9, Dokulil 7, Sedmík 6, Krmášek 2. Rozhodčí: Nejezchleb, Novák. TH: 6/4:17:12. Trojky: 14:4. Diváci: 55. Čtvrtiny 21:21, 23:15, 22:15, 20:21.

Ostatní výsledky: Ostrava – Opava B 95:83, N. Jičín – Pardubice 78:101, Opava 2010 – Prostějov 90:84, Zlín – Brno 89:84.