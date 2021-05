Velká cena Ústí nad Labem je jeden z největších turnajů v Evropě, pro mnohé zároveň jedna z klíčových prověrek před olympijským Tokiem. Ve finále senzačně slavila triumf nad bývalou světovou šampionkou Marií Bovaovou z Ukrajiny, kterou dostala 3:2 na body a dosáhla životního úspěchu.

Před dvěma lety jste si odbyla na Velké ceně premiéru, nyní jste se do její historie zapsala jako jedna z vítězek. Ubírá se vaše cesta správným směrem?

Doufám. Je pravda, že neboxuji dlouho. Začala jsem asi před šesti lety, poslední tři mám zápasy. Zkoušela jsem různé sporty a skončila u boxu. Vypadá to, že se jsme se někam posunula a nasbírala zkušenosti.

Triumf na bývalou mistryní světa a medailistkou velkých podniků se nečekal…

Mám ohromnou radost, bylo to těžké, narazila jsem na kvalitní soupeřky a nakonec dosáhla na životní úspěch. Ani nevím, co víc bych k tomu teď řekla.

Bovaová předloni skončila třetí na ME a o rok dříve boxovala ve finále MS. Už v roce 2012 se dokonce stala světovou šampionkou. Neměla jste z ní strach?

Strach ne, ale je pravda, že jsem byla celý den nervózní. Před zápasem to ze mě spadlo.

Kvůli covidové době jste vyhrála i bez pomoci diváků, není vám to líto?

Abych řekla pravdu, když začne zápas, nic okolo nevnímám. Jasně, s diváky by to bylo ještě určitě lepší, ale já jsem nadšená, že se mi to povedlo. Nepočítala jsem s tím a navíc to bylo doma.

Stihla jste už nějaké oslavy?

Zůstali jsme v Ústí ještě přes noc. Doma na mě čekali a už oslavovali.

Vy moc času nemáte, mistrovství Evropy do dvaadvaceti let se blíží. Kdy začne příprava na italský šampionát?

Prakticky hned, protože nás to čeká v polovině června. Budeme mít reprezentační sraz, sparingy a další věci, které nám trenér určí.

Teď jste mohla potkat plejádu minulých i nastávají borců, jejichž vrcholem budou olympijské hry. Není vám líto, že vaše kategorie do čtyřiašedesáti kilogramů v Tokiu nebude?

Tak případně se člověk může posunout, dá se to. Uvidíme, co v budoucnu bude. Další olympiáda bude za čtyři roky, takže všechno má svůj čas a zatím je ho dost.

O přestupu mezi profíky jsem neuvažovala?

Já zatím určitě zůstanu v olympijském ringu, už kvůli studiu.