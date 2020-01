Začíná jít do tuhého! Východní skupina basketbalové I. ligy, v níž hraje i výběr BC Vysočina, má před sebou poslední čtyři mače základní skupiny. A protože je tabulka hodně vyrovnaná, záleží na každé výhře. Jihlavský výběr má dnes na jednu políčeno, chce uspět v Pardubicích.

ilustrační foto | Foto: archiv

Na východě Čech by mu měl pomoci žďárský Jiří Bubák. „Ano, můžeme to už pustit do světa, s Jirkou i Žďárem jsme se domluvili,“ mnul si ruce na začátku týdne trenér Petr Pešout nad návratem zkušeného basketbalisty, který jihlavský dres už oblékal. A osvědčil se. I proto se jednalo o jeho návratu na prvoligové palubovky. „Žďár nám to sice prohrou o víkendu trochu zkomplikoval, ale na devadesát devět procent je už zachráněný, takže jsem doufal, že to takhle dopadne. Od Jirky si slibujeme, že přinese do hry uklidnění. Jedná se o zkušeného hráče, s ním nám přibude kvalitní střelec ze střední vzdálenosti, pomůže při doskoku a určitě v těch závěrečných bojích i svou vyzrálostí,“ míní kouč.