Na startu se sešla skvělá konkurence, s tradičními účastníky Běžce Vysočina Jakubem Exnerem (Swoboda Pteam) nebo Jaroslavem Vítkem z Batelova přijeli poměřit síly Jiří Šacl a Petr Vitner. Ač jsou oba z Vysočiny, shodně závodí v barvách pražského Olympu.

Ani jeden z nich nechyběl v čelní skupince, která se krátce po startu oddělila od zbytku pole, postupně se ale tenčila, až ve vedení zůstala jen dvojice Šacl, Exner. Do kopce měl navrch první jmenovaný, z kopce se pak rozdíl mezi nimi snižoval, rozhodly až poslední dva kilometry.

Vítěz v cíli uznal, že patnáct kilometrů, navíc ve zvlněném terénu, bylo náročných. „Byl to první závod po dlouhé pauze. Kuba Exner běžel dobře, tak jsem musel docela běžet,“ zhodnotil. Letos má v plánu běhat extraligové závody na dráze a také mistrovství republiky na pět kilometrů nebo v běhu do vrchu.

Mezi ženami zvítězila Lucie Maršánová, přítelkyně Jiřího Šacla. „Ještě včera jsem šla normální trénink a ráno Jirka vymyslel, že bychom mohli jet závodit,“ řekla po vyhlášení výsledků s pohárem v ruce. S výkonem byla spokojená a s úsměvem brala i fakt, že jí chybělo jen dvacet vteřin na překonání traťového rekordu mezi ženami. „Vůbec jsem nevěděla, kolik je rekord. Asi by se dalo zrychlit, ale to se nedá nic dělat, třeba příští rok,“ usmála se.

Podobně jako její přítel chce letos členka týmu Mizuno běhat závody do vrchu a extraligu. Měla by se také kvalifikovat na mistrovství světa v běhu do vrchu a na podzim odběhat nějaké závody vrchařského světového poháru.

Jindy bývá závod v Kamenici obzvláště oblíbený mezi dětmi, letos tomu ale bylo jinak. Mládežnické závody se vzhledem k situaci nekonaly. „Byla to trochu nuda. Jindy odběhne hlavní závod a závodí děti, teď jsme hodinu koukali. Bylo to jiné,“ řekl předseda pořadatelského týmu Bohumil Novák.

Organizátoři před startem se zájmem čekali, jestli letos padne účastnický rekord mezi dospělými, což se nakonec těsně nepodařilo. „Přihlášených bylo sto deset lidí, ale někteří nepřijeli. Rekord byl sto tři a dneska tu bylo o jednoho méně. Přes stovku je to ale pěkná účast, na tu trať, která tu je,“ zhodnotil hlavní pořadatel.

Seriál se nyní přesouvá na jediný závod mimo Vysočinu do Dačic a další týden se poběží v Opatově. Zřejmě stále bez dětí. „Menší děti běhají na hřišti, to nepůjde. Starší ale běží po pěšině, tam by se to dalo zvládnout,“ myslí si Novák.

Rozluštěná je už i otázka, který závod uzavře jarní část sezóny a poběží se místo zrušeného půlmaratonu v Novém Veselí. Bude to jihlavský běh na Pávově. „Má to dva důvody – zaběhají si tam děti a je to jeden ze dvou závodů, který má dosud všechny ročníky, pětačtyřicet. Tím druhý je Jihlava- Třešť,“ uzavřel hlavní pořadatel.

Kamenická 15

Junioři 18 - 19 let: 1. Nováček (Kamenice) 1:07:15. Muži 20 - 29 let: 1. Šacl (Praha PSK Olymp) 51:47, 2. Vacek (Jihlava OK) 55:06, 3. Nezveda (Třebíč TJ Spartak) 56:06. Muži 30 - 39 let: 1. Exner (Jihlava Swoboda Pteam) 51:55, 2. Vinter (Praha Olymp) 53:17, 3. Eremka (Humpolec) 54:02. Muži 40 - 49 let: 1. Vítek (Batelov Běžec Vysočiny) 52:40, 2. Tuna (Jihlava Elitavers) 55:59, 3. Juřička (Havlíčkův Brod Catus Team 57:24. Muži 50 - 59 let: 1. Němec (Hornice Třebelovice) 1:06:02, 2. Melecha (Žirovnice Miko Kennel) 1:06:32, 3. Kugler (Jihlava KMS) 1:09:56. Muži 60 - 69 let: 1. Havlík (Kunžak) 1:07:43, 2. Bělehrádek (Tvrz TJ Čolek) 1:11:04, 3. Procházka (Jihlava Bosch Diesel) 1:11:28. Muži nad 70 let: 1. Pánek (Žirovnice IPC) 1:20:01, 2. Koukal (Stařeč TJ Sokol) 1:22:48, 3. Novák (Jihlava Běžec Vysočiny) 1:27:25. Juniorky 18 - 19 let: 1. Slabá (Kněžice Cykloklub) 1:11:14. Ženy 20 - 34 let: 1. Maršánová (Rančířov Mizuno) 56:06, 2. Lesslová (Třebíč) 1:09:59, 3. Vaňková (Rantířov u Jihlavy) 1:18:13. Ženy 35 - 44 let: 1. Krčálová (Polná 1:01:46), 2. Filippi (Světlá nad Sáz. AZ tým) 1:17:56, 3. Tomanová (Bory 1:19:57. Ženy nad 45 let: 1. Jičínská (Moravské Budějovice Orel) 1:17:49, 2. Lacinová (Havlíčková Borová) 1:22:06, 3. Štaubertová (Humpolec Broučci) 1:22:22.