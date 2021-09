/VIDEO, FOTOGALERIE/ Krůček od splněného snu. Po osmi letech činnosti se tým Vysočina Gladiators probjoval do finále ligy amerického fotbalu. V boji o Czech Bowl zažijí hráči jihlavského celku už páté finálové klání na všech úrovních. V předchozích čtyřech pokusech ale dosáhli pouze jedinkrát na vítěznou trofej.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.