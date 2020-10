Nováček prvoligové západní skupiny z Pelhřimova, který oba své duely odehrál solidně, ale prohrál je, se v neděli od osmnácti hodin představí podruhé na své palubovce. Sojky se postaví soupeři z metropole a pokusí se překvapit mladý výběr USK Praha B, který minulý víkend porazil Sokol Vyšehrad 80:57.

Basketbalisté BC Vysočina jedou ven, a mají na co navazovat. V opožděné premiéře porazili Opavu o třicet bodů. „Asi se nám bude lépe dýchat, že jsme konkurenceschopní. Ale víme, že nás v Prostějově nečeká nic lehkého. Tam to bude rychlý basketbal, a já doufám, že jsme na to dobře připravení,“ doufá kouč Jihlavy Petr Pešout. „Mohl by to být zajímavý zápas,“ dodává.

Postrádat ale bude Martina Nováka a Adama Gogu, kteří si plní povinnosti v nejvyšší soutěži. „Sestavu trochu obměníme, po karanténě by se mohl zapojit Marek Benda. A s největší pravděpodobností představíme i dvě posily ze Slovenska,“ poukazuje trenér na mladíky Juraje Láštice a Filipa Roberta Sedláka. „Jednoho už máme schváleného, u druhého čekáme na výstupní list ze Slovenska,“ dodává.