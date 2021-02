Na hodnocení ani ne dvouměsíční sezony zatím nepřišel čas. Především kvůli výbuchu v posledním závodě zimy, pětikilometrové distanci na mistrovství světa. „Petr (trenér Novák – pozn. aut.) to měl se mnou docela těžké. Byla jsem z toho hodně zklamaná a nechtěl mě tím ještě víc zraňovat,“ přiznala Sáblíková po až pátém místě v její parádní disciplíně. „Říkal, že nechá mě chvilku vydechnout. Na závod se podívá, především na techniku, což může být alfou a omegou všeho. Třeba se dozvím, že jsem tak moc chtěla, že jsem výsledek ovlivnila sama sebou.“

V současnosti je Sáblíková ve fázi, kterou nikdy předtím v kariéře nezažila. Od půlky února má volno. „Ještě budu mít nějakou dobu volno, ale hýbat se samozřejmě musím. Postupně začnu nabíhat do nějakého režimu, jezdit na kole, udržovat se v kondici. Brzy začneme plánovat i novou sezonu,“ prozrazuje rodačka z Vysočiny.

Motivací by jí měly být olympijské hry v příštím roce. „Doufám, že to bude sezona běžná a vše budeme moci směrovat k jedinému závodu,“ doufá Sáblíková. „Ale když vezmu v úvahu, že momentálně téměř nemohu opustit Českou republiku… Bude to těžké. Naplánované totiž mohu mít cokoliv, ale v téhle době sama nevím, co bude dál.“

A další kariéra? V rozhovorech čím dál častěji letos připomínala svůj věk. „Je jasné, že si uvědomuji, kolik mi je. Ale nijak mě to nelimituje,“ tvrdí přesvědčivě Sáblíková. „Pro mě je především opravdu překvapením to, že i když jsem starší, stále dokáži na určitých vzdálenostech zrychlovat. Za to jsem ráda, protože jsem si myslela, že časy půjdou dolů.“