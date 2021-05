Orientační běžci se díky obětavé práci pořadatelů OK Jihlava dočkali o uplynulém víkendu dvou závodů, které byly součástí Českého poháru a Světového rankingu.

Orientační běžci se proháněli i po jihlavském náměstí. | Foto: Milan Venhoda

Touha uspořádat závody po měsících bez zápolení byla ohromná. Tým OK Jihlava neodradily ani podmínky, které kvůli pandemické situaci stále nejsou optimální. Výjimku od Ministerstva zdravotnictví ale dostaly. „Testování všech závodníků i pořadatelů těsně před závody, kontrola vstupu do centra závodu nebo zamezení vstupu diváků. I z těchto důvodů muselo dojít k omezení účasti jenom na vybrané kategorie dorostu, juniorů a dospělých a v nich navíc jen na ty nejlepší,“ popisuje jeden z členů OK Jihlava Milan Venhoda.