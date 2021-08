Zatímco v prvním domácím utkání jste se se Steelers tahali až do konce duelu, v neděli v Ostravě jste vyhráli jasně 28:0. Překvapil vás takový rozdíl?

Svým způsobem ano. Ale začátek zápasu byl hodně náročný. Když se ale potom Ostravě zranil quarterback, už to bylo jasné. My jsme se na zápas pečlivě připravovali, protože byl klíčovým pro naše postupové ambice. Když bych měl brát první poločas, kdy byli Steelers v plné sestavě, naše obrana předvedla skvělý výkon. Nepustila Ostravu de facto k ničemu a náš útok se postupně dokázal prosadit.

VZESTUP VZHŮRU

2013, ČLAF B (první sezona v soutěžích ČAAF)

poslední místo ve skupině bez bodu

2014, ČLAF C

poslední místo ve skupině bez bodu

2015, Divize IV

2. místo ve skupině

Iron Bowl: Knights - GLADS 27:26

2016, 4. liga

bez porážky v základní části

Iron Bowl: GLADS - Sharks 18:13

2017, 3. liga

vítězství ve skupině

Bronze Bowl: GLADS - Mammoths 0:6

2018, 2. liga

vítězství v základní části

Silver Bowl: GLADS - Blades 10:28

2019, 1. liga

2. místo ve skupině

semifinále: Lions - GLADS 42:20

2020, 1. liga

bez porážky v základní části

sezona nedohrána

2021, 1. liga

2. místo v základní části

Czech Bowl: GLADS - Lions ????

Nejvýrazněji se Ostravané připomněli hned v úvodu utkání, kdy byli v útoku déle než pět minut. Bylo ubránění tohoto úvodního tlaku klíčové pro osud duelu?

Je pravda, že tam měli dlouhý drive. Měli i čtvrtý down, ten jsme si naštěstí dokázali pohlídat. Nejtěžší pro tým je vždy dobýt red zonu. A tu se nám povedlo ubránit. Nevím, jestli to bylo přímo zlomové, času do konce utkání bylo ještě dostatek. Určitě to však bylo hodně důležité.

Sám jste zmínil, že po zranění Reddinga bylo utkání v podstatě rozhodnuté. I proto jste dal ve druhé půli hodně prostoru hráčům dosud ne příliš využívaným?

Bylo super, že jsme vůbec měli příležitost je tam dát. Všechny dosavadní zápasy, které jsme hráli, byly hodně náročné. Dvakrát s Lions, dvakrát se Steelers, první utkání sezony v Přerově, kde nikdy nevíte, co čekat… Takže to byl první duel, kdy jsme tam mohli poslat i náhradníky. Oni trénují každý týden, takže si to zaslouží. Je super, že si to mohli zažít a připravit se na nedělní zápas, kdy opět dostanou příležitost.

Po osmi letech v soutěžích ČAAF jste krůček pod vrcholem. Napadlo by vás tehdy, kam až se Gladiators mohou vyšvihnout?

Pro většinu kluků je dostat se do Czech Bowlu splněný sen. Je za tím spoustu práce hromady lidí na všech úrovních. Trenérské, organizační, finanční… Stejně tak pro nás je to splněný cíl - dostat se do Czech Bowlu. I když to možná letos vypadalo jednoduše, pro většinu z nás je to ohromný úspěch.

Jsou favoritem finále zkušení Lions, proti kterým můžete jen překvapit?

Přestože letošní zápasy tak trošku vypadaly, nechci říkat, že to bude padesát na padesát. Oba dva týmy se dobře znají. Lions navíc už v posledním kole nehrají a určitě se na duel intenzivně připravují. Věřím, že to bude nádherný zápas, oba týmy budou chtít vyhrát, a já jsem nadšený, že toho budu moct být součástí.

Může hrát v utkání roli skutečnost, že se Czech Bowl koná na vašem domovském stadionu?

Určitě může. Myšlenka uspořádat Czech Bowl v Jihlavě je tady už několik let. Teď se to konečně povedlo. A je výborné, že se to strefilo do této sezony, kdy jej budeme hrát i my. Přece jenom Czech Bowl v Jihlavě bez Vysočiny by byl smutný. My na tom stadionu hrajeme ohromně rádi, známe to tam všechno, může to být dobré pro takový náš komfort. Budeme mít v zádech i naše fanoušky. Opravdu to může být naše výhoda.