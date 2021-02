Martina Sáblíková tak nečekaně přerušila sérii celkem dvanácti zlatých a dvou stříbrných medailí z mistrovství světa či olympijských her.

Naposledy mimo stupně vítězů skončila na olympijských hrách v Turíně 2006. „Samotnou mě překvapilo, že jsem jela tak hrozně,“ drtila zklamaně slova po závodě.

Třiatřicetiletá Češka ztrácela na vedoucí Schoutenovou v polovině trati sekundu, pět kol do konce téměř dvě, a manko v závěrečných kolech ještě narostlo. Nakonec na medaili ztrácela více než pět sekund, na zlatou přes devět. „Čas šest padesát sedm nebyl prostě dobrej. Vůbec nechápu, čím to bylo, jestli nervozita, nebo co, ale dneska mi to vůbec nejelo,“ přiznala Sáblíková.

Česká reprezentantka byla ihned po dojezdu viditelně rozladěná. Tradičně dobrá nálada ji scházela i při hodnocení závodu: „Nevím, co bych k tomu řekla. Už od rozběhu to bylo hrozné, dvacet celých sedm, to bylo nejhorší za posledních pět sedm let, co jsem na pětce předvedla,“ sypala si popel na hlavu Sáblíková. „Potom jsem se nemohla srovnat, nemohla jsem zrychlit, nemohla jsem nic. Sice jsem jela vyrovnaná kola za třicet tři, ale na medaili bylo potřeba jet třicet dva a půl. Což nebylo v mých silách.“

Výsledky závodu na 5 000 metrů

1. Schoutenová (Niz.) 6:48,537, 2. Voroninová (Rus.) 6:50,997, 3. Achtereekteová (Niz.) 6:52,220, …5. Sáblíková (ČR) 6:57,671.