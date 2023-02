Zvládli to. Házenkáři Nového Veselí zdolali v sobotním utkání 21. extraligového kola celek Zubří 24:22 a udělali zásadní krok směrem k postupu do vyřazovací části. „Kluky bych chtěl pochválit za to, jak plnili taktické pokyny,“ těšilo kouče Veselí Jana Bělocha.