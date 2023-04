FOTOGALERIE/První dubnovou sobotu uspořádali ve Světlé nad Sázavou členové AZ týmu z TJ Sklo Bohemia Světlá ve spolupráci se společností Sportovní zařízení města, florbalovým oddílem a tenisovým klubem šestý ročník závodu na 5 kilometrů nazvaný Běh cyklostezkou.

První dubnovou sobotu uspořádali ve Světlé nad Sázavou členové AZ týmu z TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou šestý ročník závodu Běh cyklostezkou. | Foto: Stanislav Peluch

Opět se startovalo u tenisových kurtů, po obrátce u Kukuřičného mlýna v Mrzkovicích se finišovalo u tenisového areálu. Ryze aprílové počasí dělalo pořadatelům starosti, ale nakonec bouřka přišla už v pátek, proto závodníci vybíhali v sobotu za příznivého počasí.

„Celkem se mítinku zúčastnilo sto třicet závodníků, z toho čtyřiaosmdesát mužů a šestačtyřicet žen. Každý účastník dostal na památku medaili, ti nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích i poháry a další hodnotné ceny. Po závodu proběhla tombola, kde se losovalo o hodnotné ceny od sponzorů," řekl jeden z pořadatelů Tomáš Rosecký.

Celkovým vítězem se stal Petr Miláček z týmu Melechov v čase 18:01, za ním doběhl domácí Tomáš Kadlec v čase 18:14 a na třetí pozici taktéž domácí Ivan Hlouš s časem 18:58.

V jednotlivých mužských kategoriích se nejlépe vedlo Vojtěchu Dominovi z HC DHM v M1 (do 34 let), Petru Miláčkovi v M2 (35 – 49 let) let), Ladislavu Semrádovi z Čáslavi v M3 (50 – 59 let) a Jiřímu Berkymu z AZ Týmu Světlá n/S v M4 (nad 60 let).

Mezi ženami v kategorii Ž1 (ženy do 40 let) zvítězila Lucie Černá z AZ Týmu Světlá nad Sázavou, která pětikilometrovou trať zvládla za 22 minut a 23 vteřin. Stříbrnou pozici brala Karolína Tvrdíková v čase 24:42, bronz získala Edita Maštalířská z SK Svratka za čas 24:51.

Kategorii Ž2 (ženy nad 40 let) ovládla domácí běžkyně AZ týmu Alena Filippi v čase 23:29, na stříbrnou pozici dosáhla Věra Sochorová z AZ Týmu Světlá n/S v čase 23:42, třetí příčku za čas 24:15 vybojovala Lucie Trýbová z Melechov Team.

V kategorii Ž3 byla nejrychlejší závodnicí Jitka Poborská z AC Čáslav v čase 22:25, druhou příčku obsadila Vlaďka Štaubertová z Broučci Humpolec za čas 25:47 a třetí příčku Hana Lacinová z Havlíčkovy Borové za žas 26:03.

Do nově vyhlašované kategorii manželských párů se přihlásilo 13 dvojic. Nejúspěšnější byli Kadlecovi, Kocúrkovi a Kocmanovi. Cenu pro nejstaršího běžce obdržel Ladislav Vosyka z AZ týmu Světlá n/S, ročník 1950.

Organizátoři připravili také závody dětí na zkrácených tratích ve čtyřech kategoriích. Nakonec si trať vyzkoušelo 58 dětí ve věku do 15 let. V závodě na 200 metrů jako první doběhli Andrea Pytlíková a Antonín Trýb, na 400 metrů Veronika Hubáčková a Zdeněk Kotlík, na 1000 metrů Klára Švorcová a Vojtěch Růžička a na 1500 metrů Markéta Chmelová a Adam Pártl.