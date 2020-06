Novou sezonu oblíbeného seriálu načal třiatřicátý ročník Kamenické 15. Na letošní premiéře se sice nezávodilo v mládežnických kategoriích, i tak dorazilo přes sto běžců a jen těsně odolal účastnický rekord!

S početnou startovní listinou se počítá i v dalším dílu. A to i přesto, že se poběží mimo hranice regionu. Seriál se nyní přesouvá do Dačic, kde je v sobotu dopoledne na programu závod na čtrnáct kilometrů. Startuje se v 10.30 od rybníku Peráček. Opět budou závodit jen muži, ženy a juniorské kategorie. Mládež ještě musí vyčkat.

Do začátku letní pauzy by se měly stihnout i další závody, a v nich by se už mohli představit i mladší běžci. V plánu je Přes tři hráze Opatov, Okolo Rudného a na závěr to bude Jarní běh Pávov. Ten měl tento ročník odstartovat a pořadatelé jsou rádi, že ho mohou do programu nakonec vměstnat. „Má to dva důvody. Zaběhají si tam děti a je to jeden ze dvou závodů, který má dosud všechny ročníky, pětačtyřicet. Tím druhý je Jihlava - Třešť,“ dodává Novák.