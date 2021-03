Vysočina Arena se pyšní výbornými podmínkami pro novináře. Dvě prostorná patra dostatečně vybavená pro práci žurnalistů, fotografů i zástupců rozhlasových a televizních stanic. Dřívější lidský úl ale letos zeje nevídanou prázdnotou. Přestože se v Novém Městě na Moravě konají dokonce dva díly Světového poháru biatlonistů za sebou.

V tiskovém středisku ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě pracuje Jiří Pošvář od roku 1981. | Foto: Deník / Karel Líbal

Je to smutný pohled. V rozsáhlých prostorách se pohybují jen necelé tři desítky zástupců médií. „Je to opravdu zvláštní situace. Za těch čtyřicet let tady pamatuji lepší časy,“ pokyvuje hlavou vedoucí tiskového střediska Jiří Pošvář. Zkušený novinář, který pracuje v presscentru v Novém Městě od prvního Světového poháru v běhu na lyžích v roce 1981.