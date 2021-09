Jihlavané se poprvé prosadili až za stavu 0:9… „Jeli jsme na utkání v hodně slepené sestavě, ale Olomouc proti nám hrála výborně. Bylo vidět, že domácí natrénovali nějaké signály, nezachytávali jsme se s nimi, hráli suprově v pohybu,“ uznal jihlavský útočník Michal Votoupal, autor dvou branek svého týmu. „Nechtěli jsme se vracet s debaklem, i když jsme s ním nakonec odjeli, ale mohlo to dopadnout i hůř. Pořád jsme se snažili jakž takž bránit. Určitě se potřebujeme zlepšit, líp se scházet a taky třeba potrénovat,“ nabádal Votoupal před dalšími zápasy.

Góly padaly i ve druhém zápase Jihlavy. Bohužel, převážně do jejich sítě. Hráči Olomouc Mighty Ducks jich do sítě týmu z Vysočiny nasázeli hned deset.

Loňští finalisté zahájili novou sezonu doma a na úvod zdolali MF Baník Ostrava rozdílem čtyř branek. „Jsme maximálně spokojeni,“ uvedl po výhře jihlavský útočník Filip Dvořáček. „Šli jsme do utkání s pokorou. Víme, že Ostrava může potrápit kohokoli. Začali jsme opatrně a nechtěli hru otevírat. Hosté se snažili hrát na brejky, i proto byl první poločas z naší strany opatrnější. O přestávce jsme si řekli, že je musíme víc rozběhat. Myslím, že se nám to povedlo a začali jsme dávat góly.“

Do Superligy 2021/2022 vstoupila Jihlava výhrou 5:1 nad MF Baník Ostrava. | Foto: malyfotbal.cz

