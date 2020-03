Letošní sezonu jste načal skvěle, na konci února jste byl úspěšný na plaveckém mistrovství České republiky v kategorii Masters.

Bylo to dálkové plavání v bazénu, na tři kilometry, a i když je to už Masters, tak tam jsou plavci od pětadvaceti let. Takže nic lehkého. Já to zaplaval za 42:27, což bylo celkově třetí místo.

Čekal jste to?

Abych pravdu řekl, tak ano. Já totiž plaval šestkrát v týdnu. Za posledních deset let jsem toho naplaval asi nejvíc, a ta forma byla nejlepší.

Ovšem nyní, když řádí koronavirus a uzavřela se sportoviště, včetně plaveckých bazénů, se ladit forma bude těžce.

Samozřejmě se to teď změní. Minulý čtvrtek jsem si byl asi na dlouhou dobu zaplavat naposledy. Kdyby se to stalo o měsíc déle, bylo to tak v dubnu, tak by se dalo plavat venku v neoprenu. Ale v tuhle dobu ne, já tak otužilý nejsem.

Jak se tedy v tomto směru připravíte na sezonu?

Dá se to i bez toho, loni jsme také kvůli zraněné ruce nemohl plavat, a relativně to šlo. A navíc jsem toho teď naplaval dost, tak uvidíme, co tam z toho zůstane.

Dnes jste měl absolvovat první triatlonový závod na Kypru, kam ale neodletíte.

Musím říci, že je je dobře, že se to všechno ruší, i když mě to mrzí, ale zdraví je přednější. A já vlastně dopadl jako loni. Opět v tom máme peníze za letenky i ubytování, a znovu z toho nic nebude.

Jak to, vy nejste pojištěný?

Já nikdy necestuji přes cestovku. Je to levnější, desetkrát vám to vyjde, ale pojedenácté do toho člověk zahučí. Takže ty peníze už mi nikdo nevrátí. A to samé je i Elba, kam jsem sice letos nechtěl jet závodit, ale se synem Tomášem jsme si tam chtěli na začátku července udělat dovolenou. Také to už máme zaplacené a nevíme, jestli se tam dostaneme. I tady je riziko, že se nám to nevrátí. Ale je to až v červenci, takže relativně dlouhá doba.

Mrzet vás ale musí i to, že nemůžete prodat dobrou formu, že?

Hlavně tři měsíce tvrdé práce jsou pryč. Navíc jsem měnil zaměstnání, byl jsem hodně mimo Jihlavu, takže jsem někdy vstával i ve tři ráno, abych si šel zaběhat. O to je to horší, to mi vadí nejvíc. Navíc jsem si koupil nový vak na kolo, abych ho při cestování letadlem nemusel skládat, a teď se tady na ně jen koukám. (smích)

Zdá se, že v posledních letech máte pech a novou sezonu nerozjedete bez potíží.

Je to už třetí zima v řadě. V roce 2018 jsem měl problémy s achilovkou, loni jsem měl zlomený loket, a teď tohle. Na ty zimy mám poslední dobou smůlu, jsou pro mě prokleté. Přitom jsem byl teď zdravý a příprava se mi myslím povedla. Na závody jsem se už těšil.

Ty ale musíte vypustit z hlavy. Jak se budete připravovat, když nevíte, kdy se triatlonová sezona rozjede?

Je otázka, jak to bude probíhat a jak dlouho to bude trvat. Je to těžké. Ale jedu v tom režimu dál. Snažím se jít pětkrát v týdnu na kolo a pětkrát běhat. Jen to trochu změním, protože jsem už šel do rychlosti, ale protože nejbližší závod je až v květnu, tak je rychlost nyní zbytečná.

Jak jste naznačil, měnil jste práci. Dá se s ní triatlon skloubit?

Budu pracovat v Jihlavě u Městské policie, a i když snaha zaměstnavatele i moje bude, abych těch závodů co nejvíce absolvoval, tak teď nedokáži říci, jak se to vyvrbí a kolik toho stihnu. Budu mít směny, musím absolvovat i povinné školení. Uvidíme, jaká bude vůbec situace. Tento rok bude asi trochu jiný než ty předešlé.

PLÁN SEZONY 2020

21. 3. Ayia Napa Triathlon (Kypr) ZRUŠENO

10. 5. Triathlon Klosternubrg (Rakousko) nebo IM 5150 Poreč (Chorvatsko)

23. 5. Linz Triathlon (Rakousko)

30. 5. Challenge Triathlon Šamorín (Slovensko)

7. 6. Triathlon Pardubice (ČR)

20. 6. Triathlon Langau (Rakousko)

28. 6. Triathlon Žďár nad Sázavou (ČR)

19. 7. Trumer Triathlon Obertrum am See (Rakousko)

9. 8. Aloha Triathlon Traun (Rakousko)

15. 8. Ausee Triathlon Blindenmarkt (Rakousko)

23. 8. Triathlon Pardubice (ČR)

6. 9. Austria Triathlon Podersdorf am See (Rakousko)

13. 9. Fittest Triathlon St. Polten (Rakousko)

10. 10. 11.10. Ocean Lava Triathlon Cavallino (Itálie)

24. 10. Ocean Lava Triathlon Vrsar (Chorvatsko)

Datum v jednání Sahl Hasheesh Triathlon (Egypt)