Florbalový svaz jednal v létě pokrokově. Díky tomu nejsou hráči v soutěžích v nejistotě. Pokud se uskuteční alespoň polovina sezony, dojde na sestupy i postupy.

Ročník by se rušil, jen kdyby bylo sehraných zápasů méně než padesát procent. „Teď máme za sebou zhruba čtvrtinu základní části,“ informoval o absolvované zápasové porci.

Pelhřimovský klub zatím nemá být na co pyšný. Krčí se na předposledním místě tabulky, z pěti utkání vyhrál jediné. Vzhledem k tomu, že Spartak ještě před pár lety hrál o patro výše a v předešlých sezonách nechyběl v play-off třetí nejvyšší soutěže, má co zlepšovat.

Snaha hráčů o to připravit se na zápasy co nejlépe tu je. Kouč ji vnímá. „Vím, že kluci trénují individuálně. Otázka je, co mohou za tohoto počasí dělat,“ krčí rameny a pak s notnou dávkou humoru dodává: „Florbal se v obýváku trénovat nedá. Tam si hráč nepřihraje, nevystřelí.“

Přesto je tlak na hráče, aby hledali způsoby, jak se udržet v kondici. „Co mám zprávy, tak to kluci berou zodpovědně,“ těší Jana Kotena, který jim však nezávidí: „Problém je, že nikdo neví, na jaké datum se připravuje. Kdy sezona začne.“

Restart sezony přitom bude hodně rychlý. „Svaz dopředu deklaroval, že až se uvolní opatření, poskytne deset dnů na dotrénování. Pak už se začne hrát,“ vysvětluje kouč Spartaku.

Z toho je zřejmé, že nikdo do prvních zápasů v top formě nepůjde. „Počítám, že na tom budeme slušně kondičně. Ty florbalové věci budeme muset dohnat, až bude možné trénovat v hale,“ ví Jan Koten.