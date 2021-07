Gladiátoři mají s přerovským celkem z minulosti velké zkušenosti, i jednu hořkou. To když doma podlehli Mammoths ve finále třetí ligy.

Nyní jsou však již oba celky mezi elitou, a tam se více daří celku z Vysočiny. A potvrdilo to i sobotní utkání prvního kola České ligy amerického fotbalu.

Výhra Glads se ale nerodila lehce první poločas byl velmi vyrovnaný a zlomil ho až touchdown v poslední minutě druhé čtvrtiny. „Bylo vidět, že jsme do sezony vstoupili hodně po hlavě. Příprava nebyla dlouhá a podle toho to také vypadalo. Dělali jsme drobné chyby,“ připustil sebekriticky ofenzivní hráč Gladiátorů Jan Dunovský v pozápasovém televizním rozhovoru.

Jenže na poslední chvíli před přestávkou získaný náskok hosty uklidnil a po změně stran už jasně ovládli vítězství. Mammoths navíc začali kupit nepřesnosti v útoku, které Gladiators dokázali trestat.

„Celkově to byl od nás dobrý výkon, ale zlepšovat jde všechno. Jak jsem říkal, pár drobných chyb tam bylo. Teď to začneme vybrušovat. My jsem ani nehráli žádný přípravný zápas. Tím nechci říct, že by to v Přerově byla příprava, ale bylo to jako skočit po hlavě do vody. Příští zápas bude od nás určitě mnohem lepší,“ věří Dunovský.

Ve druhém kole přivítají Gladiators na jihlavském stadionuv neděli osmnáctého července do 15.45 hodin Ostrava Steelers.