Trenére, máte za sebou první ročník na pozici hlavního trenéra. S Gladiators jste získal Czech Bowl. Jak jste to oslavil?

Oslavy proběhly v poklidném režimu. Jsem rád, že nebyl žádný problém. (směje se) Ještě budeme vyhodnocovat sezonu o tomto víkendu (22.-23. července – pozn. aut.), takže to ještě trošku oslavíme.

Když se ohlédnete za uplynulou sezonou. Bylo to lehčí, nebo těžší než jste si představoval?

Upřímně musím říct, z mého osobní pohledu, že jsem si to představoval o trošičku lehčí. Je to dané právě i tím, že na pozici head coache jsem byl první rok. Nějaké představy jsem měl, ale realita je předčila. Sezona byla opravdu náročná a dlouhá.

Co bylo z vaše pohledu nejtěžší? Viditelné byly například jisté problémy v obraně, jejíž hru jste od základu měnili.

Nejtěžší bylo skloubit celou filozofii. Předělávali jsme nejenom obranu, pracovali jsme i na útoku. Pokud to vezmu ze své pozice, nejtěžší částí pro mě bylo období před sezonou. Ať už z hlediska komunikace s hráči, hledání importů, jednání s kouči… Potom jsme museli naše představy implementovat do fungování celého klubu. V minulosti Glads neměli koordinátory. Byl tady jen hlavní trenér, a vše bylo organizované tak nějak pozičně. Tentokráte jsme měli dva odpovědné trenéry na obou stranách míče, a k tomu kouče speciálních týmů. Tohle všechno propojit ve funkční celek bylo pro mě nejtěžší.

To je váš pohled. Jak to vnímali klub a hráči?

Když to vezmu z klubového hlediska, nejtěžší byla délka sezony. Deset zápasů v základní části, nevím, jestli to dokonce není rekord, ale každopádně to bylo dlouhé. My jsme k tomu měli přidanou i účast v CEFL (evropský pohár Central European Football League). Cestovali jsme do Srbska, což hráče zabilo na celý víkend.

V rozhovoru po skončení Czech Bowlu jste mi říkal, že další účast v Evropě budete zvažovat. Ale když jsou Gladiátoři úspěšní doma, neměl by být právě již druhý nezdar v evropském poháru v řadě pro ně spíše výzvou?

Hrát evropský pohár není náročné jenom hráčsky. Je to ohromně náročné i finančně. A do toho jsme letos byli velmi nespokojeni s organizací celé CEFL. Pokud bychom hráli evropský pohár, nechci předem zavírat kamkoliv dveře, ale CEFL to nejspíš nebude.

Prozradíte, co se vám nelíbí?

Nejsem typ trenéra, který se na něco vymlouvá. Myslím si, že lepší tým opravdu vyhrál. Ale příprava utkání byla prachbídná. Když to srovnám s českou ligou, úrovní našich rozhodčích a tak dále, s tímhle vším jsme byli velmi nespokojeni. Docházelo tam k situacím, které hraničily až s nebezpečím pro naše hráče. Právě z toho důvodu, co jsme zažili v Srbsku, budeme další účast v CEFLu zvažovat. O všem se ale rozhodneme až někdy na konci roku podle toho, jaké budeme mít informace.

Co teď vlastně dělá tým? Sezonu jste sice označil za dlouhou, ale stále to bylo necelého půl roku… Nyní hráči předpokládám odpočívají. Kdy se začnete připravovat na obhajobu?

Samozřejmě mají nyní hráči pauzu. Ale nebude celý půl rok, jak by se nabízelo. Na americký fotbal je potřeba se připravovat právě především off season. Hráči dostanou volno do konce srpna nebo začátku září, kdy začnou s individuálním tréninkem. Postupně potom najedeme i na společnou přípravu.

Jsme pouze zhruba týden po Czech Bowlu, ale přesto se zeptám na případné složení týmu a trenérů na příští ročník. Už máte jasno?

Na tomhle samozřejmě pracujeme. Jako hlavní trenér musím připravovat plány na další ročník již v průběhu či ke konci průběžné sezony. Zatím ale nechci nic prozrazovat, rád bych to nechal pod pokličkou u nás v klubu. Bavíme se o tom s vedením. O hráčích i trenérech, ale na informace směrem ven je ještě čas.

Pro vás tedy práce nekončí. Najdete si čas na dovolenou? A jak ji strávíte?

Mám roční dceru, takže dovolenou budu směřovat tak, abych ji co nejvíce strávil s ní. Plánuji nějakou zahraniční cestu, ale mám rád Českou republiku, takže budeme i doma. Rozhodně to však nebude nějaká aktivní dovolená. Spíše velké válení. (směje se)