Podle hlavního pořadatele Poháru Běžce Vysočiny Bohumila Nováka se nebylo čeho bát a odložení, nebo nejspíš i zrušení závodu Běh Havlíčka Borovského, je zbytečné. Leč kvůli opětovně zpřísněným vládním opatřením nebude možné navázat na povedený sobotní polenský závod.

Běžci si v Polné užili po dlouhé době závodění, ovšem další adrenalin nezažijí. Závod v Havlíčkově Brodě kvůli zpřísněným opatřením nebude. | Foto: Deník / VLP Externista

Ten přilákal takřka sedmdesát běžců. „Byli jsme spokojeni, bylo to perfektní. Proběhlo to v klidu, ukázněně,“ hlásil po jednatřicátém ročníku závodu Běh Březinou v Polné hlavní organizátor seriálu Běžce Vysočiny Bohumil Novák. „Počasí jakž takž vyšlo, i když se trochu běželo i na bahně, ale myslím, že na situaci, která je, to bylo dobré. Přišli ti, co chodí pravidelně a žádné překvapení se neudálo. Je vidět, že si všichni svou výkonnost drží,“ dodal Novák.