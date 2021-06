Měl být v pořadí osmý, ovšem kvůli odložení několika předchozích se dostal opatovský závod na čtvrtou pozici. Naváže tedy na úvodní tři díly seriálu Stonařovské aleje, Kamenická 15 a Jarní běh Pávov. A stejně jako poslední výzva bude díky rozvolňování protipandemických opatření i ta Přes tři hráze vypsána pro všechny věkové kategorie.

Muže a veterány do 69 let čeká trať dlouhá 8,8 km, ženské kategorie a veteráni nad 70 let, včetně juniorů a dorostenců si zaběhnou rovnou polovinu. Připravené budou i závody pro příchozí, a také pro žákovské kategorie. Ti nejmenší poběží 210 metrů, mladší žáci necelou "osmistovku" a starší žáci kilometr a půl.

Loni na 4,4 km dlouhém okruhu, který je z části veden po polních cestách a pěšinách, místy terénem i po asfaltu, exceloval Petr Vitner. Běžec v barvách AK Olymp tehdy porazil druhého Jaroslava Vítka o necelou půlminutu, třetí doběhl Jakub Exner ze stejného Swoboda Pteamu. Mezi ženami byla nejrychlejší třebíčská Denisa Lesslová, těsně za ní proťala cílovou pásku Soňa Dvořáková ze Záborná a třetí skončila světelská Alena Filippi.