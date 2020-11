Jak jste se dostala ke svému oblíbenému sportu, kterým je triatlon?

Od malička jsem měla hodně blízko k cyklistice, protože taťka závodil a občas ještě závodí. Dříve se účastnil v týmech silničního závodu, který vyhráli. Já svůj první závod jela v pěti letech. Ježek tour pořádal závody hned pod našim oknem na Štefánikově ulici, a já tenkrát vybojovala třetí místo (smích).

Jste tedy soutěživý typ?

Každý rok jsem se ptala mamky, jestli bude další závod, ale ona říkala, že ne. V tu dobu mě nenapadlo se zeptat taťky (smích). Pak mě přestalo kolo zajímat a věnovala jsem se dalším sportům. Tenisu, tančení, boxu, ping pongu a ve čtrnácti letech jsme se ségrou našly závody na kolečkových bruslích v Havlíčkově Brodě. Byl to víceboj, společně s horským kolem, a já začala zase občas jezdit na kole. A pak jsem se rozhodla pro triatlon.

Jak těžký byl letošní rok, co jste všechno musela oželet a přišla jste o nějaké závody, na které jste se těšila?

Přijde mi, že tento rok byl spíš "proflákaný" (smích). Bohužel nebylo Krajské mistrovství Vysočiny na silničním kole, které jsem měla v plánu zkusit, možná i vyhrát (smích). Jinak většina triatlonových závodů se konala, jen v jiném termínu.

Nemusela jste se k tréninkům při první vlně pandemie přemlouvat, když zprvu nebylo jisté, že přijde třešnička na dortu, kterou jsou závody?

To určitě nemusela. Trénuji ráda. Hodně jsem trénovala v karanténě před maturitou, ale spíš jen dlouhé objemy, protože se nevědělo, kdy a jestli nějaké závody budou. Tento rok mi přijde, že jsem jezdila jen objemy (smích). A i kdyby nebyly závody, tak budou příští rok, a to byla dobrá motivace.

V letošní sezoně jste oblékala dres týmu UNIQA MTB Jihlava. Trénujete společně?

V Jihlavě je super, že je celkem malá a všichni se dobře domluvíme. Baví mě jezdit ve větší skupině. Třeba když vyjíždíme ve středu od vrby i s týmem MST Jihlava. To je paráda.

Nějaké závody jste ale určitě stihla. Kolik jich bylo a jste s výsledky spokojená?

Bylo jich okolo dvaceti, z toho tři byly pouze cyklistické, což beru jako doplněk. S výsledky na kole jsem docela spokojená, i když třeba na Humpolecké padesátce jsem se párkrát vykoupala v bahně, ale třeba triatlony letos nebyly nic moc. Měla jsem problémy se žaludkem.

Dostavily se tedy nějaké výsledkové úspěchy?

Na Velké ceně kola Svorada jsem skončila třetí a vylepšila si i přes velký protivítr čas. V dresu Uniqa MTB Jihlava jsem absolvovala mistrovství České republiky v duatlonu v Žamberku, kde jsem byla s výsledkem na sto procent spokojená. Vylepšila jsem si čas a umístila se celkově čtvrtá a ve své kategorii byla druhá.

Zmínila jste, že jste se v Humpolci několikrát vyválela v bahně. Bylo to bez zranění?

Pádů bylo tento rok hodně, skoro na každém závodě. Jak na triatlonovém silničním, tak i na terénní Xteře, a také té Humpolecké padesátce. Od té doby mě bolí koleno, ale závažné zranění naštěstí nebylo.

Máte raději silniční závody nebo terénní?

Obojí je skvělé. Mám to spíš podle nálady. Ale jelikož jezdím silniční triatlon, tak jezdím spíš na silničce. Na horském kole je na druhou stranu někdy větší zábava, proto silniční kolo ráda vystřídám.

Jaké jsou vyhlídky do příští sezony?

Už přes měsíc jsem v podnájmu v Brně, protože zde mám lepší podmínky pro společné tréninky s triatlonovým týmem, do kterého od nového roku přestupuji. Triatlony budu jezdit za Konrad tools team.

Jak jste se do prestižního brněnského klubu dostala?

Psala jsem už minulý rok trenérovi a vedoucímu klubu Ladislavu Dvořákovi, že bych chtěla u nich trénovat, ale bohužel to nevyšlo. Měli plno a já bych si musela všechno platit, protože mé výsledky nejsou, nebo spíš nebyly dostačující. Teď na konci října jsem to zkusila znovu, a nejspíš viděli pokrok ve výkonech a snahu i opravdové nadšení k tréninkům a závodům, a vzali mě!

Co si od přestupu slibujete?

Doufám v systematický trénink od zkušeného trenéra triatlonu Ládi Dvořáka, který trénuje skvělou triatlonistku Betty Hruškovou, a tím i větší pokroky. Zatím je to paráda. Trénuji s nimi třetí týden a trenér s námi chodí opravdu každý trénink. Jen jednou nemohl kvůli práci, ale jinak nikdy nechybí. Jeho individuální přístup se mi líbí.

Bude to čest, nastupovat za tým, který reprezentují třeba Filip Ospalý nebo Vendula Frintová?

Ano, je to pro mě velká čest. Měla jsem velkou radost, když mi na mail odepsali. Je to prostě hustý. Ale bude to asi velká zodpovědnost, abych nepohoršila výsledky klubu. Ale to se snad nestane.

Plánujete nějaký top závod?

Cyklistický ne, bude mi stačit vyzkoušet si Mistrovství kraje na silničce, a také počítám s duatlonem v Žamberku. Chtěla bych zkusit MČR v zimním triatlonu, hned na začátku roku, a dál se uvidí. Je to ještě daleko a kvůli těm opatřením zatím moc závody neřešíme.

Triatlony absolvujete spíše na kratších distancích. Neláká vás zkusit něco delšího, třeba i Ironmana?

Ano, závodím spíše ve sprintech nebo na olympijských vzdálenostech. Ty extrémní dlouhé triatlony mě lákají, ale myslím, že mám ještě čas. Možná bych mohla zkusit za dva roky polovičního Ironmana, a za nějaké čtyři roky celého.

Jak to máte nyní. Jdete si ještě zajezdit, nebo už visí kolo v garáži nebo ve sklepě?

Po sezoně jsme měli krátké volno, ale teď už jsme byli na tříhodinové vyjížďce na mtb, byla to paráda. Ale přiznám se, že moc nenajezdím, protože kolo mám ze všech triatlonových disciplín nejlepší.

Teď v pauze se tedy budete soustředit na běh? Kolik kilometrů týdně si "naservírujete"?

Ano, běh bude teď hlavní disciplína, kterou budeme rozvíjet. Nemám v plánu nějak extra navyšovat objem běhu. Běháme mezi pětačtyřiceti a pětasedmdesáti kilometry za týden. Spíš více jezdíme na trenažeru a máme více posilování.

Do karet vám nehraje to, že jsou bazény zavřené. Tohle se dá asi těžko vyřešit. Jak velká to bude překážka?

To je bohužel pro mě velký problém. Měla jsem v plánu v přechodném období v plavání pořádně zabrat. Ale virus nám nepřeje. Zatím jsem stále chodila do rybníka, alespoň dvakrát týdně na dvacet minut v neoprenu. A často taháme plavecké gumy a jezdím na kolečkových lyžích. Návrat do bazénu by nemusel být tak náročný.