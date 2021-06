Přesunutý úvodní závod může absolvovat i mládež. Na programu je Jarní běh Pávov

Měl to být zahajovací závod, ovšem okolnosti tomu chtěly, stejně jako loni, jinak. Jarní běh Pávov ani tu letošní sezonu Poháru Běžce Vysočiny neodstartoval, na pořadí se dostává až jako třetí. Oproti dvěma předešlým závodům by měl být ale takřka plnohodnotný, do boje může vyrazit v pátek odpoledne i mládež.

Běžec Vysočiny se vrací na Pávov. | Foto: Deník/Martin Singr

Běžecký seriál má před sebou třetí díl. V jihlavském autokempinku je dnes od půl šesté na programu 46. ročník Jarního běhu Pávov, který loni na bezmála devítikilometrové trati opanovalo duo Jakub Exner, Eva Vail. I letos nachystají organizátoři 8,8 km dlouhý úsek, který povede z autokempinku přes Zbornou, Stříbrný Dvůr, další meta bude U Lyžaře, znovu ve Zborné a na závěr finiš u pávovského rybníka. „Proti loňsku je cesta do Zborné po těžbě opravena. Tedy žádné výmoly, kaluže a bahno, nýbrž lesní dálnice,“ láká na webu Běžce Vysočiny šéf poháru Bohumil Novák. Oproti dvěma předešlým závodům se na běžeckou výzvu může těšit, díky rozvolňování, i mládež. „Na sportovní akci může být už sto padesát účastníků. U prokazování bezinfekčnosti se prodloužily lhůty platnosti u testování a nemoci. U očkování se u dvou dávkového uznává první dávka. U mládeže do 17 let se předpokládá, že je pravidelně testovaná ve škole. Bude tedy stačit čestné prohlášení zákonného zástupce,“ nastínil Novák to nejnutnější, a také zdůraznil, že přihlásit se na závod lze jen na stránkách www.bezecvysociny.cz přes on-line rezervaci.