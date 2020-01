Přetržený vaz a rok pauza. Trenér Pešout věří, že se smolař Číha ještě vrátí

Sedmadvacetiletý jihlavský basketbalista Pavel Číha nebude mít na páteční duel v Pardubicích dobré vzpomínky. A porážka 77:91 rozhodně není to, co by ho rmoutilo. Je to přetržený křížový vaz v koleni, který rozesmutnil nejen jeho, ale i celý tým.

Trenér Petr Pešout (v červeném). | Foto: Deník / Černo Jan