Hosté tušili, že to v Ostravě bude těžká bitva, proto odjeli v solidní sestavě. „První čtvrtina byla vyrovnaná, hrál se rychlý a dynamický basketbal,“ komentoval trenér Jihlavy Petr Pešout, jehož tým držel krok s běhavým celkem Snakes, a po deseti minutách to bylo 20:19.

Co bylo důležité, tak to, že rozhodčí nastavili trochu přísnější metr. „S tím jsme se my vyrovnali, domácí ne, a už v první čtvrtině dostal jejich stěžejní hráč Stehlík technickou chybu. Na něj jsme se připravovali, a on se ve druhé čtvrtině nechal vyloučit. A za dvě minuty ho následoval další ostravský hráč,“ přibližuje nečekaný vývoj Pešout.

V tu chvíli se nabízelo, aby rozhozené domácí podusil výběr BC ještě víc. „Jak já říkám, my jsme to měli na lopatě, ale bohužel jsme tuhle chvilkovou výhodu, kdy soupeři odešli dva klíčoví hráči na lavičku, nevyužili,“ lamentoval trenér hostů.

V polovině utkání vedla Ostrava o čtyři body, takže ztraceného nic nebylo. Jenže třetí desetiminutovka byla jako z černého jihlavského snu. „Ten tlak ze strany domácích na rozhodčí byl hodně velký, bylo jasné, že se bude druhá půlka pískat jinak. A nám to to ve třetí čtvrtině bohužel střelecky absolutně nevyšlo, a vybouchli jsme i v obraně, hlavně v doskoku,“ poukazuje Petr Pešout jen na osm bodů a celkově mizernou hru!

Domácí sice nepředvedli žádnou kanonádu, ale náskok navýšili a do posledního dějství si nesli dvanáctibodovou výhodu. „My jsme měli cíl, že s tím musíme něco udělat,“ plánoval kouč, jehož tým narůstající manko přibrzdil, o tři body ho snížil, ale prohře nezabránil. „Moc nás to mrzí, že jsme prohráli. Dneska (v neděli – pozn. red.) jsme narazili na soupeře, kterého jsme možná mohli porazit, pakliže by se nám dařila střelba, a trochu víc jsme zabrali v obraně. To rozhodlo tento zápas,“ doplňuje.

Nicméně porážku tak těžce nenesl. „Také jsme chtěli mít na naší straně vzájemný zápas, což se nám podařilo, proto nemusíme jet domů až tak smutní,“ hlásil při zpáteční cestě Petr Pešout. „Ty poslední výsledky nám nahrály, i když se situace opět vyrovnala a mezi třetím a osmým jsou jen dva body. Bude rozhodovat každý zápas a maličkosti, má to správný náboj a my nechceme mít černého Petra. Minimálně dvakrát musíme vyhrát. Dvakrát máme výhodu domácího prostředí, ale nechávat to na poslední dvě utkání nechceme. Pokusíme se překvapit už teď v pátek v Pardubicích,“ uzavírá.

Body a sestava BC Vysočina: Novák 19, Maňák 14, Kočvara 9, Dokulil, P. Knetl a Číha po 6, Strážnický 5, Sedmík 2. Rozhodčí: Melichárek, Dombrovský. TH: 16/10:26/16. Trojky: 4:1. Diváci: 62. Čtvrtiny: 20:19, 22:19, 16:8, 18:21.

Ostatní výsledky 14. kola: Opava B – BK Parubice 81:85, Olomouc – Prostějov 67:79, Nový Jičín – Komfort Brno 104:81, Basket Opava – Zlín 84:88.

1. Zlín 14 13 1 1204:1035 27

2. Olomouc 14 9 5 1188:1106 23

3. Prostějov 14 8 6 1148:1147 22

4. BC VYSOČINA 14 7 7 1127:1061 21

5. Pardubice 14 7 7 1122:1098 21

6. BK Opava B 14 7 7 1124:1183 21

7. KOMFORT Brno 14 6 8 1195:1163 20

8. Snakes Ostr. 14 6 8 1133:1200 20

9. Nový Jičín 14 4 10 1111:1201 18

10. Basket Opava 14 3 11 1095:1253 17