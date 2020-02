Jihlavský výběr má takřka nulovou šanci zopakovat loňské a předloňské tažení, které skončilo v play-off I. ligy, ovšem i tento ročník byl úspěšný. A to proto, že se svěřenci trenéra Petra Pešouta procpali do lepší nadstavby. „My už jsme cíl splnili a můžeme říci, že jde o podařenou sezonu,“ je Pešout rád, že jeho tým nečeká nevyzpytatelná skupina play-out, v níž hrozí baráž.

O to víc si může Vysočina zbytek prvoligového tažení užít. „Čekají nás velmi atraktivní soupeři, těšíme se na ně,“ říkal před startem nadstavby.

V prvním duelu Jihlava prohrála v Litoměřicích. Dnes ji čeká první domácí mač, ostrý mač. V hale na Rošického ulici budou hostit od 15.30 USK Praha B. „Jedná se o velmi mladý tým, který dělá zálohu áčku v Mattonce, ale věk klame. Jsou výborně trénovaní, střelecky dobře disponovaní. A ač to jsou mladíci, tak dokáží hrát silově a jsou hodně velcí. Rozhodně to není jednoduchý soupeř. Jsou sehraní, to je jejich velká přednost. Určitě si musíme dát pozor na Vyroubala, Kocába a Vlk, to jsou tahouni, kteří už pokukují po prvním týmu, dokáží být hodně nebezpeční směrem na koš, a jsou důrazní v obraně,“ zná Pešout sílu nedělního soka.

MLADÍCI NA SCÉNU

Vysočina ale zbraně neskládá. „Samozřejmě bychom je chtěli doma minimálně potrápit. Tradičně tady dokážeme vyvinout na soupeře tlak a nejdeme do zápasu v poraženecké náladě. Favorit je jasný, ale my se mu to budeme snažit znepříjemnit, chceme překvapit,“ hlásá kouč basketbalistů.

Na druhou stranu, výsledky do popředí nedává. „V téhle fázi už chceme zkoušet i naše mladíky, nasadíme další tři, dva dokonce z kadetů. Musí si to také zkusit, aby věděli, o čem to je. Musí zabrat a vyrovnat se s tím,“ dodává kouč.