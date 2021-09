Hlavní trenér Gladiators Ondřej Paulus věří, že určitě změna stereotypu přinese své plody. „Přípravu jsme opravdu trošku změnili. Dali jsme prostor lidem, kteří již Czech Bowl vyhráli, tedy našim hostům z Prague Black Panthers. Oni přinesli potřebné zkušenosti, hodně na ně spoléhám. Snad nám změna přinese štěstí a v sobotu to dopadne pro nás dobře,“ netajil kouč.

V základní části oba celky využily své domácí prostředí k vítězství. V Jihlavě se rozhodovalo až doslova v posledních vteřinách zápasu, v Praze pro změnu lépe zvládli domácí výrazně taktickou bitvu.

Také druhý duel se rozhodoval až v poslední čtvrtině. Dají se i ve finále očekávat podobné fotbalové šachy, nebo strhující podívaná do samého závěru? „V podstatě oba scénáře jsou možné,“ přemítá Paulus. „Oba týmy moc chtějí vyhrát a měly dost času trénovat a připravit se. Může to dopadnout jakkoliv. Může se rozhodovat až v poslední čtvrtině, ale také se může jeden tým sesypat… Opravdu to může dopadnout jakkoliv.“

Žádná obligátní slova o momentální formě od Gladiators nezní. Spíše všichni hovoří o sázce na důkladnou přípravu. „Oba týmy předvádějí dlouhodobě stabilní výkony. Nemyslím si, že by jeden z týmů přišel s něčím extra novým. Každý pracuje s nějakým základem hry, který mu jde. Ale je jasné, že se budeme chtít vzájemně i překvapit,“ mrká spiklenecky jihlavský stratég.

A jeho vlastní tip? „Osobně si myslím, že výsledek bude těsný,“ odhaduje Paulus.

Utkání Prague Lions - Vysočina Gladiators se hraje v sobotu 11. září od 18 hodin na stadionu FC Vysočina Jihlava a všechny fanoušky na něj zve trenér Glads v připojeném videu.