/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jasný cíl. Od příchodu na lavičku Vysočina Gladiators mluvil o jediném. „Nemyslíme na nic jiného než na zisk Czech Bowlu,“ opakoval trenér Matěj Večes. Přestože sezona neprobíhala z pohledu Glads bezproblémově, v klíčovém závěru sezony již tým pracoval spolehlivě. A vysněný pohár jeho svěřenci nad hlavu opravdu pozvedli.

Matěj Večes (vpravo) získal pří svém prvním trenérském angažmá s Vysočina Gladiators Czech Bowl. Na snímku s Ondřejem Paulusem, který jako head coach slavil s Glads triumf v lize před dvěma lety. | Foto: Deník/Karel Líbal

„Jsme Gladiátoři jdoucí na smrt,“ culil se již se zlatou medailí na krku Matěj Večes.

Podle něj rozhodl finálový duel právě rozdílný průběh sezony obou protivníků. „My jsme kvůli dvěma prohrám v sezoně neměli na sobě takový tlak,“ domnívá se Večes. „Ostrava šla do sezony po perfect season, kdy si ti jejich kluci nesáhli na prohru. Což je na jednu stranu hezké, ale na druhou stranu to tíží. Kdy už to přijde? Co když to přijde právě teď? Nevím, jestli to u nich hrálo roli, ale každopádně u nás ty dvě prohry udělali klid.“

Celou reakci trenéra Matěje Večese na zisk Czech Bowlu bezprostředně po skončení finálového duelu si poslechněte v našem videu. Velký hodnotící rozhovor s koučem připravujeme.

Zdroj: Deník/Karel Líbal