Je to známá kauza. Špičkový slovenský celek letos působil v základní části extraligy házené mužů s tím, že se nezúčastní play-off. Jenže v některý duelech závěru základní části nasadil v podstatě náhradní tým, do souboje proti o play-off bojujícímu Zubří pak dokonce vůbec nenastoupil.

Fotbalistům Staré Říše v úvodu jara skřípe hra. Neladí nám to, dobře ví Staněk

Tím výrazně ovlivnil regulérnost soutěže, hlavně mezi pěticí mužstev, která se přetahovala o poslední tři postupová místa do vyřazovací části. „Náš klub zařazení Prešova do extraligy nepodporoval, protože jsme se přesně těchto skutečností obávali,“ neskrýval kouč Nového Veselí Jan Běloch.

Neříkal nic, co by se nevědělo. Představitelé Sokola Nové Veselí byli od začátku proti tomu, aby se slovenský klub účastnil bojů v české nejvyšší soutěži. „U těch hlasování, bylo jich více, jsem osobně nebyl. Ale my jsme byli pokaždé proti tomu,“ potvrdil.

Paradoxně se přitom právě celek z Vysočiny může cítit hodně poškozený. Právě proti jeho soupeřům v boji o play-off totiž nastoupil Prešov s „rezervní“ sestavou. „Když už jsme Prešov do naší nejvyšší soutěže vzali jako hosty, měli zachovat její regulérnost. To znamená hrát v každém utkání naplno. Jenže to oni neudělali a tím některé celky vrátili do boje o play-off,“ postýskl si lodivod Nového Veselí.

Vavřička zamířil o pět soutěží výš. Tak měnil v zimě angažmá střelec Plačkova

Přitom zástupci Nového Veselí dopředu upozorňovali na důsledky, jaké může účast slovenského celku v české extralize přinést. „Dalo se předpokládat, že to takhle dopadne. Prešov vůbec neměl respekt k české extralize. Jsem proto rád, že už v ní působit nebudou, ačkoliv tomu tak mělo být i pro následující sezonu,“ zdůraznil.

A přidal ještě jeden podstatný aspekt. „V základní části se tento ročník hrálo více zápasů, což bylo spíše na škodu. Nám přitom má jít hlavně o to, abychom z hráčů dostali co nejlepší výkonnost, ne je unavili. Snad se z této zkušenosti všichni kompetentní dostatečně poučí,“ dodal Běloch.