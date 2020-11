Stolní tenista HB Ostrov Dmitrij Prokopcov se vrátil z Řecka. Nebyl tam na dovolené, utíkal před omezujícími opatřeními pro sportovní činnost v Čechách. Ty mu znemožnily nejen hrát zápasy, ale i trénovat. „Když nám zastavili soutěže, byl jsem týden doma. Během něj jsem pochopil, že tudy cesta nevede. Musel jsem hledat řešení,“ vysvětlil.

Dmitrij Prokopcov v řecku kvalitně potrénoval. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Vzhledem k tomu, že turnaje TTC Star byly přesunuty z Čech do Řecka, měl jasno rychle. Zbývalo vyřešit rodinné záležitosti. „S partnerkou jsme se dohodli, že dva týdny beze mne zvládne. Neměla to lehké. Máme dvě děti, které jsou doma na onlajnové výuce. Rodiče, co to zažili, ví o čem mluvím,“ vážil si postoje své polovičky.