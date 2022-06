Před odjezdem na Mistrovství České republiky mužů a žen na dráze jihlavský sportovní talent neskrýval ambice vrátit se s medailí, ale úspěch si sliboval spíš z běhu na dvě stě metrů. Nakonec to dopadlo zcela opačně. „Je to tak. Na medaili jsem myslel spíš na dvoustovce,“ ohlížel se za šampionátem na jihu Moravy Eduard Kubelík.

Loni se stal vicemistrem Evropy v juniorské kategorii právě v běhu na 200 metrů, z estonského Tallinnu si navíc přivezl stále platný osobní rekord 20.82 na této trati a s dvoustovkou jsou spojeny i další jeho dosavadní úspěchy v kategorii dospělých či juniorů.

Premiérovou seniorskou medaili vybojoval ovšem Eduard Kubelík na stovce, v hodonínském finále zaběhl čas 10.39. Vzhledem k příliš silnému větru, při finále foukalo +3.6 m/s, zůstává kariérním maximem talentovaného sprintéra 10.51 z loňského červnového šampionátu ve Zlíně. Tehdy skončil pátý.

Letos v Hodoníně si o dvě místa polepšil. Moc nechybělo ani ke stříbru, druhý David Kolář byl o pouhou setinu sekundy rychlejší. Časem 10.12 zvítězil Zdeněk Stromšík. „Se stovkou jsem spokojený. Celý den v Hodoníně foukal silný vítr, nám sprintérům naštěstí do zad. Už na startu jsem se cítil dobře, samotný start se mi povedl, z výsledku mám radost,“ hodnotil Eduard Kubelík své vystoupení v první den šampionátu. Nejprve vyhrál v čase 10.51 (rovněž se nedovolenou podporou větru) třetí rozběh, do finále postupoval bez problémů.

To neplatilo v sobotu, kdy se soupeřilo o medaile v běhu na dvě stě metrů. Z rozběhu postupoval s časem 21.35 z druhého místa, když nestačil o pět setin sekundy na Ondřeje Macíka. Ani ve finále se nedostal pod hranici jedenadvaceti sekund, v cíli byl za 21.08. Titul obhájil Jan Jirka, ve shodném čase 20.66 doběhl druhý Ondřej Macík, pro bronz si doběhl za 20.72 Jiří Polák. Lepší než Eduard Kubelík byli v sobotu vesměs sprintéři, kteří se soustředili právě na dvoustovku a páteční nejkratší sprint vynechali.

Také při finále dvoustovky foukalo víc než dovolují pravidla, pořadatelé naměřili vítr o rychlosti 2.1 m/s. „V sobotu při dvoustovce jsem se cítil unavený, bylo velké dusno, neběželo se mi dobře. Opakoval se tam start, ten druhý se mi nepovedl a ztrátu jsem už nedohnal. Přesto jsem s výsledky na šampionátu v Hodoníně spokojený,“ vracel se k prvnímu vrcholu sezony Eduard Kubelík.

Ten další domácí bude na konci srpna, kdy se v Brně uskuteční Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let. Pořád žije šance i na účast na srpnovém Mistrovství Evropy dospělých v Mnichově. „Tam bych se mohl dostat přes ranking, uvidím, jak to dopadne,“ dodal Eduard Kubelík, jehož v jihlavském atletickém klubu připravují Eva Suchá a Jakub Uher.