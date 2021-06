V okolí rekreačního centra Autokempu Olšovec se na start terénního závodu postavila takřka stovka triatlonistů a triatlonistek. Všechny čekalo tři sta metrů plavání, šestnáctikilometrový okruh na kole a na závěr čtyři běžecké kilometry.

A tyhle objemy Michaele Matoušové, závodící za prestižní brněnský tým, sedly. „Závod byl super, ale od čtvrtka jsem se necítila moc dobře, boleli mně svaly a měla jsem zalehlé uši a hodně se potila. Nejhorší to bylo v sobotu ráno,“ přiznala, že se rozmýšlela, zda vůbec startovat.

Xterra Jedovnice

(plavání 300 m – kolo 16 km – běh 4km)

Ženy

1. Šárka Pouvová 1:00:53

2. Michaela Matoušová 1:03:31

3. Nikol Procházková 1:05:51

(všechny Konrad tools team)

Nakonec to ale zkusila. „Naprala jsem se vitamínem C a jela do Jedovnice. Každý krok mi přišel těžký, ale věřila jsem, že to bude lepší,“ nevzdala to. „Ta ledová voda mě docela probrala a nakonec se mi závodilo opravdu dobře. Jen mně trošku třeštila hlava,“ doplnila Matoušová.

Plávání bylo zkrácené na pouhých tři sta metrů. „Ale to mi nevadilo. Vyplavala jsem z vody druhá s menší ztrátou za Šárkou Půstovou,“ poukazuje na lepší týmovou kolegyni a zároveň si plaveckou část mohla užít, jelikož její kategorie startovala pouze s muži nad padesát let. „To byl krásný zážitek, plavat si sama, bez toho, aby do mě z obou stran někdo bušil,“ libovala si.

Co jí však nepotěšilo, byly zastávky v depu, kde strávila více času, než bylo v plánu. „Podle mě jsem celkově v depu strávila o minutu až o minutu a půl déle než Šárka, což je trošku problém. Na silničce by se mi to vymstilo,“ trochu si na sebe postěžovala, že převlékání ji dělalo problém. „Je pravda, že svlékání neoprenu jsem si vyzkoušela jen dvakrát. Podruhé se mi to povedlo opravdu rychle, tak jsem si řekla, že to je dobrý, že to nepotřebuji trénovat. Ale teď vidím, že trénovat bude potřeba i depo,“ je jí jasné.

Kvůli ztrátě mezi disciplínami se propadla i v pořadí. Záda jí ukázala i další závodnice z jejího Kondrad tools teamu Nikol Procházková. „Nikču jsem dojela hned na začátku kopce, Šárku jsem dlouho neviděla. Směrem dolů jsem zahnula omylem doleva, ale to už za mnou jeli chlapi, tak na mně křičeli,“ podělila se o další cennou zkušenost.

Druhé místo ale nakonec udržela, na vedoucí Půstovou to nestačilo. „Nějak mi nešlo, dojet ji úplně, zdálo se mi, že pořád zrychluje. Nakonec kousek před depem na běh mi Šárka a ti tři chlapi ujeli a na běhu už jsem Šárku neviděla. Ona je mnohem silnější v běhu,“ uznala sílu soupeřky. „Druhé místo je ale super. První závod v tomto roce, ať už jen zkušební, hodnotím vydařeně,“ dodává Michaela Matoušová.