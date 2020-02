Prvoligové florbalové juniorky FBŠ Jihlava si další body do tabulky nepřipsaly. Na půdě Black Angels je zradila koncovka, proti FBŠ Bohemians nezvládly první třetinu a dohánět tříbrankovou ztrátu už bylo těžké.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Jihlavský výběr měl o víkendu možnost posunout se v tabulce o dvě příčky vpřed. To by ale musel alespoň v jednom z venkovních utkání překvapit papírového favorita. A to se bohužel nestalo.